Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник

Концерн "Калашников" разработал и впервые представил общественности высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА". Разработчики называют свое творение новым интеллектуальным оружием. Новинку продемонстрировали в Абу-Даби в рамках Международной выставки вооружений и военной техники "IDEX-2019".

Как рассказали в пресс-службе АО "Концерн "Калашников", комплексы с беспилотными носителями управляемых боеприпасов - это одно из самых перспективных направлений в развитии беспилотных авиационных систем. Основное предназначение "КУБ-БЛА" - поражение удаленных наземных целей. Беспилотник доставляет специальную нагрузку для уничтожения цели по координатам, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

"Этот комплекс - это шаг к абсолютно новому ведению боевых действий, - заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. - Мы уверенно держимся в первых рядах среди стран-производителей такого рода вооружений".

По его словам, высокоточный беспилотный снаряд способен лететь до 30 минут со скоростью 130 км в час. При этом заряд доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - работает беспилотный комплекс как на малых, так и на больших высотах. "Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым будет очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО", - резюмировал Чемезов.

Преимуществами комплекса, по словам разработчиков, являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон используемых беспилотником скоростей 80-130 км/ч. Продолжительность полета 30 минут, масса полезной нагрузки 3 кг., габариты 1210-950-165 мм.

В пресс-службе концерна "Калашников" отметили, что ударный беспилотный комплекс успешно прошел испытания и готов к применению.