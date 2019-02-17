Кравчук назвал Донбасс "другой страной"

Донбасс никогда не будет таким, каким был до начала конфликта, жители региона будут требовать больше прав и свобод, независимо от того, кто придет к власти на Украине. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK.

"Ни при каком раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, каким был раньше. Там другая страна", - отметил политик. По его словам, Киев должен определиться, на какие уступки он готов пойти, чтобы Донбасс остался в составе Украины. "Я имею в виду форму правления, права и свободы", - подчеркнул Кравчук, добавив, что для этого можно использовать международный опыт.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко связал будущее страны с продолжением конфликта в Донбассе. "Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, президентские выборы на Украине запланированы на 29 марта. В гонке принимают рекордное количество участников - 44 человека. Лидерами, согласно опросам, являются шоумен Владимир Зеленский и глава партии "Батькившина" Юлия Тимошенко.

Между тем с начала предвыборной кампании полиция получила уже 1345 сообщений о нарушениях законодательства в области избирательного права. По данным фактам возбуждено шестьдесят уголовных дел.