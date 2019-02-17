Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев

Новые санкции США не будут иметь смысла, как и введенные ранее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - отметил глава МИД.

Ране стало известно, что сенаторы США от Демократической и Республиканской партий готовятся внести законопроект о новых санкциях против банковского и энергетического сектора России, а также против госдолга РФ. Документ предусматривает ограничительыне меры в отношении сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских госкомпаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории РФ.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала очередные законотворческие инициативы американских сенаторов, назвав их "медицинским случаем".