Новости

Рассекречены сведения о деятельности сотрудников МВД СССР в Афганистане 18:02
Шнуров посвятил "стихи" избивавшему жен актеру Башарову 17:51
Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев 17:49
Иран построил подводную лодку с крылатыми ракетами 17:47
В Петербург для изучения причин ЧП в ИТМО направились криминалисты СК 17:43
Участница шоу "Голос" насмерть сбила таксиста на "Ленинградке" 17:37
В Мариинском театре спектакли пройдут в обычном режиме 17:34
Алла Сурикова: Сергей Юрский чувствовал, что конец близок 17:26
Вышел свежий русский трейлер хоррора "Мы" от создателей "Прочь" 17:20
Вышел новый русский трейлер третьего "Хеллбоя" 17:09
Вместо Lada Vesta Sport: лучшие подержанные "зажигалки" за 1 млн 17:04
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы 16:23
Неизвестные вывесили российский флаг с собора в Солсбери 16:20
Лыжник Большунов завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Италии 16:18
Группе "Чайф" вернули пропавшие гитары 16:11
На Украине сторонники "новой церкви" захватили храм канонической УПЦ 16:01
Российские ученые обнаружили червей и медуз, которые лечат рак 15:42
В московском метро студент попал под поезд 15:34
Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы 15:29
Мэр Амстердама решила реорганизовать квартал Красных фонарей 15:22
Погода установила рекорды в регионах ЦФО и СЗФО 15:09
Массовая драка рабочих в Москве попала на видео 14:43
Кравчук назвал Донбасс "другой страной" 14:38
Движение поездов на "фиолетовой" ветке метро введено в график 14:35
Медведев рассказал, что должен быть оптимистом 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
17.02.2019 17:49
Рубрика: Власть

Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев

Текст: Юрий Когалов

Новые санкции США не будут иметь смысла, как и введенные ранее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно. И больше ничего. Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - отметил глава МИД.

МИД: Санкции из-за инцидента в Керченском проливе безосновательны

Ране стало известно, что сенаторы США от Демократической и Республиканской партий готовятся внести законопроект о новых санкциях против банковского и энергетического сектора России, а также против госдолга РФ. Документ предусматривает ограничительыне меры в отношении сделок со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, в отношении проектов российских госкомпаний энергетического сектора за пределами РФ, а также в отношении инвестиций в российские проекты по сжиженному природному газу за пределами территории РФ.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала очередные законотворческие инициативы американских сенаторов, назвав их "медицинским случаем".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Клинцевич назвал издевательством слова Порошенко об истории успеха Украины
МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре
В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС забрать своих боевиков из Сирии
Неизвестные вывесили российский флаг с собора в Солсбери
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию