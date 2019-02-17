Максим Орешкин исключил обвал рубля

Обвала рубля не будет, пообещал министр экономического развития Максим Орешкин и напомнил россиянам о выгоде хранения сбережений в национальной валюте.

"При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво", - заявил глава Минэкономразвития в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Он уточнил, что незначительные колебания национальной валюты будут сохраняться. Это обусловлено изменениями ситуации на внешних рынках. Но в долгосрочной перспективе в реальном выражении рубль будет плавно укрепляться. Это, по словам министра, означает, что вложения в рублевые активы, особенно при сложившихся довольно высоких ставках по банковским депозитам, будут приносить больший доход, нежели инвестиции в другие валюты.

В январе колебания курса рубля оставались на уровне, близком к минимальному. Такие показатели были зафиксированы впервые за долгое время, отметил ранее Банк России в очередном выпуске "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.

"Расшатать" курс рубля не смогло даже возобновление ЦБ покупок иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.