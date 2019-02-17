Массовое убийство в Мехико: шестеро убитых, трое раненых

На окраине Мехико в ночь на воскресенье произошло массовое убийство.

Как сообщает РИА Новости, в неблагополучном районе Истапалапе были убиты шестеро, еще трое ранены.

По сведениям местной прокуратуры, это произошло во время распития жертвами спиртных напитков.

"Пять мужчин и одна женщина лишились жизни, две женщины и один мужчина получили ранения в результате стрельбы в районе Лос-Рейес-Кулуакан в Истапалапе​​​. В момент нападения они находились в общественном месте", - сообщили в городской прокуратуре.

Поясняется, что к молодым людям подъехала машина, из которой вышли четыре преступника, открывшие огонь. После стрельбы они скрылись.

Прокуратура Мехико открыла расследование.