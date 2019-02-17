Массовое убийство в Мехико: шестеро убитых, трое раненых

На окраине Мехико в ночь на воскресенье произошло массовое убийство.
Как сообщает РИА Новости, в неблагополучном районе Истапалапе были убиты шестеро, еще трое ранены.
По сведениям местной прокуратуры, это произошло во время распития жертвами спиртных напитков.
"Пять мужчин и одна женщина лишились жизни, две женщины и один мужчина получили ранения в результате стрельбы в районе Лос-Рейес-Кулуакан в Истапалапе. В момент нападения они находились в общественном месте", - сообщили в городской прокуратуре.
Поясняется, что к молодым людям подъехала машина, из которой вышли четыре преступника, открывшие огонь. После стрельбы они скрылись.
Прокуратура Мехико открыла расследование.