Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы

"Неверной трактовкой" действий правительства назвал премьер-министр Дмитрий Медведев сообщения о планах государства изымать сверхдоходы у бизнеса. Ранее глава правительства дал интервью программе "Итоги недели" телеканала "НТВ".

"Нет, тут никто им не обещал ничего забирать", - сказал Медведев. Так он отреагировал на слова ведущей о том, что "бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты: государство добавит денег, только инвестируйте".

Премьер также отверг предположение о том, что подобная возможность обсуждалась. "Это - неверная трактовка", - подчеркнул он.