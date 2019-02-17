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17.02.2019 16:47
Рубрика: Власть

Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы

Текст: Ольга Туманова
Государство не будет забирать у предпринимателей сверхдоходы, чтобы потом направлять средства в инвестпроекты. Речь идет о создании привлекательных условий для партнерства бизнеса и государства в этой сфере. Условий, которые будут выгодны обеим сторонам, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: Сергей Куксин/РГ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: Сергей Куксин/РГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: Сергей Куксин/РГ

"Бизнес действительно должен участвовать в крупных проектах, но на рыночных условиях. Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим их отдать. предприниматели должны почувствовать интерес", - отметил Дмитрий Медведев в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.

Глава правительства уточнил, что государственно-частное партнерство может представлять для бизнеса интерес только тогда, когда будет понятно, что на этом можно заработать. "Это нормально, это же бизнес. Поэтому мы должны создавать привлекательные условия. И мы их создали", - констатировал вице-премьер.
Он добавил, что в России уже "отобраны десятки проектов на серьезные суммы" - порядка 12 триллионов рублей.

Фото: iStock
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"Есть такие деньги, есть такие проекты. Их спектр очень широк: начиная с крупных нефтяных и нефтехимических, газохимических комплексов - они действительно большие и они и генерируют большой денежный поток, заканчивая такими проблемами, как создание искусственного интеллекта и написания наших отечественных программ", - пояснил Дмитрий Медведев.

Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года. Реализация плана позволила бы собрать свыше полтриллиона рублей для выполнения майского указа президента. Однако промышленники выступили против, напомнив, что им приходится работать в условиях западных санкций и жесткой конкуренции на мировых рынках.

В итоге было решено, что предприниматели вложатся в реализацию национальных проектов в рамках майского указа на выгодных им условиях. В частности, они получат гарантию государства, что условия регулирования столь важные для ведения деятельности меняться не будут.

Власть Работа власти Экономика Бизнес Крупные компании Правительство
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