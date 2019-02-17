Медведев призвал сблизить уровень доходов в городах и сельской местности

Разрыв между городом и деревней существует, и то, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит, как вполне достойный доход. "Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна объективно, но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", - сказал председатель правительства. Но, оговорился он, задача кабмина в том, чтобы увеличивать доходы всех семей, независимо от мест проживания в стране.

Города важны - в них происходит развитие страны, - однако в селах проживает четверть населения, а возможности там меньше. "Нужно следить, чтобы эти деньги были распределены справедливым образом, - подчеркнул Медведев, - чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, которое живет в деревне, дойдут какие-то гроши. Но этого мы не допустим, потому что это именно проблема исполнения самих национальных проектов. Это проблемы контроля за эффективностью расходования".

- Я уверен, что через шесть лет, после завершения работы над этими национальными проектами, мы действительно получим более современную и благополучную страну, в которой жить станет гораздо лучше, чем сейчас, - поделился премьер-министр ожиданиями.