Мэр Амстердама решила реорганизовать квартал Красных фонарей

Власти нидерландской столицы выразили сожаление из-за того, что долгие годы одной из достопримечательностей города считался квартал Красных фонарей. Мэр Амстердама Фемке Халсема решила принять радикальные меры по преобразованию этого злачного квартала.

Градоначальница поделилась своими соображениями с местными СМИ. Она считает, что откровенная проституция в Красных фонарях, которые превратились чуть ли не в визитную карточку Амстердама, не только унизительна для жриц любви, но и неблагопритно сказывается на репутации города. Кроме того, мэр высказалась и об условиях труда работниц секс-индустрии, которым чрезвычайно трудно предлагать свои услуги потенциальным клиентам, когда поглазеть на них приходят толпы иностранных туристов. Словом, заявила Халсема, надо что-то делать и изменить эту укоренившуюся в Амстердаме традицию.

Однако конкретного плана по изменению ситуации она не предложила. Халсема рассчитывает на помощь общественности. Как мэр заявила в интервью здешним журналистам, она хотела бы рассмотреть все варианты преобразования городского района Де Валлен (именно здесь расположен квартал Красных фонарей), чтобы в любом случае изменить его нынешний статус-кво.

Так или иначе, но Халсема настроена весьма решительно: она пообещала разработать пакет соответствующих мер для решения данной проблемы до лета 2019 года.