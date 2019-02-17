На Украине сторонники "новой церкви" захватили храм канонической УПЦ

Сторонники недавно созданной Киевом и Константинополем Православной церкви Украины захватили и осквернили храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области. Об этом сообщили в самой УПЦ.

Отмечается, что инцидент произошел 15 февраля в праздник Сретения. "Сторонники ПЦУ в присутствии полиции срезали замки и захватили храм религиозной общины УПЦ в селе Озеряны Луцкого района", - сообщили в информационно-просветительском отделе. На уговоры священника не делать этого "рейдеры" никак не отреагировали. Они составили акт, что настоятель не отдает им ключи и на этом основании срезали замки. Проводя "ревизию" в храме, "активисты" ходили, в том числе в алтаре, и тем самым осквернили его, отметили в УПЦ.

Примечательно, что за неделю до инцидента община обсуждала вопрос о переходе из УПЦ в ПЦУ и приняла решение остаться в канонической церкви. Инициаторы захвата устроили собственное собрание, на котором приняли противоположное решение.

Напомним, после создания новой церковной структуры на Украине участились случаи вандализма и порчи имущества храмов канонической УПЦ. 15 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в двери церкви в городе Кривой Рог Днепропетровской области и оставили нацистские надписи на стенах храма. Полиция открыла уголовное дело по факту попытки поджога.