Неизвестные расстреляли посетителей стриптиз-бара в Мексике

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в мексиканском стриптиз-баре. Неизвестные атаковали развлекательное заведение в туристическом городе Канкун. Около полуночи в бар зашли четверо вооруженных мужчин и открыли огонь по отдыхающим. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

Как отмечает РИА Новости, ранее в Канкуне уровень преступность был на приемлемом уровне, по сравнению с остальными районами Мексики. Но в последнее время конкурирующие между собой группировки наркоторговцев стали часто выяснять отношения. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.