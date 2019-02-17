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Рубрика: В мире

Неизвестные расстреляли посетителей стриптиз-бара в Мексике

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в мексиканском стриптиз-баре. Неизвестные атаковали развлекательное заведение в туристическом городе Канкун. Около полуночи в бар зашли четверо вооруженных мужчин и открыли огонь по отдыхающим. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

Фото: iStock
В Мексике совершено очередное покушение на журналиста

Как отмечает РИА Новости, ранее в Канкуне уровень преступность был на приемлемом уровне, по сравнению с остальными районами Мексики. Но в последнее время конкурирующие между собой группировки наркоторговцев стали часто выяснять отношения. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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