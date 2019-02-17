Неизвестные вывесили российский флаг с собора в Солсбери

Российский флаг появился сегодня рано утром на строительных лесах, установленных возле готического собора Девы Марии в британском городе Солсбери. Об этом сообщает корпорация BBC.

На данный момент неизвестно, кто вывесил его. По словам одного их местных жителей, возможно, он видел этого человека около 6:30 утра, когда сам возвращался с работы домой. Полиция изучает записи близлежащих камер видеонаблюдения.

Депутат от избирательного округа Солсбери Джон Глен назвал произошедшее "глупой выходкой", особенно в свете раздутого британскими СМИ скандала с отравлением Сергея Скрипаля, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву.

Инцидент произошел в марте 2018 года, но до сих пор власти Великобритании не проинформировали Россию об его обстоятельствах, не позволяя ознакомиться с материалами и отказывая во встречах с гражданами РФ в нарушение международного права.