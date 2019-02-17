Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Малкин - третьей

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала имена лучших спортсменов прошедшего игрового дня. В топ-3 попали сразу два россиянина.

Первой звездой стал форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. Он набрал три (2+1) очка в матче со своей бывшей командой - "Чикаго" (5:2). Вторая шайба позволила Панарину достичь отметки 300 очков за карьеру в НХЛ.

Второй звездой был признан нападающий "Филадельфии" Трэвис Конечны, оформивший дубль в игре с "Детройтом" (6:5 ОТ). Наконец, Евгений Малкин набрал три (2+1) очка в матче с "Калгари". Что, впрочем, не спасло его клуб от поражения - 4:5.

Успешно провели прошедший игровой день еще несколько россиян. Илья Ковальчук забросил 12-ю шайбу в сезоне во встрече с "Бостоном". Как и в случае с Малкиным, гол Ковальчука не помог его команде: "Питтсбург" уступил (2:4).

В четвертом матче подряд отличился Никита Кучеров. Форвард "Тампы" набрал два (1+1) очка в поединке с "Монреалем" (3:0) и стал второй звездой матча. Продлил результативную серию до 11 встреч Владимир Тарасенко. Нападающий "Сент-Луиса", как и Кучеров, набрал два (1+1) очка, а его команда уверенно победила "Колорадо" (3:0).