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17.02.2019 11:00
Рубрика: Спорт

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Малкин - третьей

Текст: Артур Нанян
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала имена лучших спортсменов прошедшего игрового дня. В топ-3 попали сразу два россиянина.

Первой звездой стал форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. Он набрал три (2+1) очка в матче со своей бывшей командой - "Чикаго" (5:2). Вторая шайба позволила Панарину достичь отметки 300 очков за карьеру в НХЛ.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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Второй звездой был признан нападающий "Филадельфии" Трэвис Конечны, оформивший дубль в игре с "Детройтом" (6:5 ОТ). Наконец, Евгений Малкин набрал три (2+1) очка в матче с "Калгари". Что, впрочем, не спасло его клуб от поражения - 4:5.

Успешно провели прошедший игровой день еще несколько россиян. Илья Ковальчук забросил 12-ю шайбу в сезоне во встрече с "Бостоном". Как и в случае с Малкиным, гол Ковальчука не помог его команде: "Питтсбург" уступил (2:4).

В четвертом матче подряд отличился Никита Кучеров. Форвард "Тампы" набрал два (1+1) очка в поединке с "Монреалем" (3:0) и стал второй звездой матча. Продлил результативную серию до 11 встреч Владимир Тарасенко. Нападающий "Сент-Луиса", как и Кучеров, набрал два (1+1) очка, а его команда уверенно победила "Колорадо" (3:0).

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Евгений Малкин
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