Пол Маккартни подарит новые хиты только любителям путешествий

Ради записи альбома Egypt Station сэр Пол немало поколесил по миру. Хиту Back In Brazil он обязан, например, странствиям по Бразилии. А во время тура по Европе сочинял не только песни, но и детскую книжку Hey Grandude! ("Привет, дедуля!").

Она - о неунывающем дедушке, у которого восемь внуков. Издадут ее только в сентябре и в ней окажется много занятных историй, происшествий, в том числе и магических. Ну а пока Пол Маккартни решил позаботиться о путешественниках.

Новый альбом он выпустит теперь и в футляре, сделанном в форме чемодана. В нем окажутся оригинальные CD, виниловый диск и кассета, дополненные новыми песнями: Frank Sinatra s Party, Sixty Second Street и расширенной версией хита Who Cares. А еще - треки с концертов в Abbey Road, клубе Cavern, Ливерпульском институте исполнительских искусств и на Центральном вокзале Нью-Йорка. Будут там и карты с интересными маршрутами, и журнал путешественника, и даже игральные карты, чтобы скоротать время в пути. Никто еще до этого не додумывался. Только сэр Пол! Кто бы сомневался...