Порошенко связал будущее Украины с продолжением конфликта в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко видит будущее страны, связанным лишь с продолжением вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины", - отметил Порошенко, в очередной раз выставив Россию главным врагом не только его страны, но и Европы, запугав якобы предстоящим в будущем вооруженным конфликтом в Балтийском море из-за "Северного потока-2".

При этом он поблагодарил европейских партнеров за поддержку Киева, помощь в проведении реформ. "Я горжусь, что сейчас Украина является историей успеха. Возможно, единственная в нынешней ситуации, поскольку мы проводим реформы во время войны. Это глубокие реформы, которые моя страна когда-то проводила", - отметил Порошенко. Прозвучало это довольно странно, поскольку ФБР США начало проверку в отношении украинских властей в связи с хищением 3 миллиардов долларов, выделенных стране в качестве кредита именно на проведение реформ.