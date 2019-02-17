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Рубрика: В мире

Порошенко связал будущее Украины с продолжением конфликта в Донбассе

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Петр Порошенко видит будущее страны, связанным лишь с продолжением вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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"Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины", - отметил Порошенко, в очередной раз выставив Россию главным врагом не только его страны, но и Европы, запугав якобы предстоящим в будущем вооруженным конфликтом в Балтийском море из-за "Северного потока-2".

При этом он поблагодарил европейских партнеров за поддержку Киева, помощь в проведении реформ. "Я горжусь, что сейчас Украина является историей успеха. Возможно, единственная в нынешней ситуации, поскольку мы проводим реформы во время войны. Это глубокие реформы, которые моя страна когда-то проводила", - отметил Порошенко. Прозвучало это довольно странно, поскольку ФБР США начало проверку в отношении украинских властей в связи с хищением 3 миллиардов долларов, выделенных стране в качестве кредита именно на проведение реформ.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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