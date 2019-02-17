Протестующие атаковали канцелярию премьер-министра Албании

В ходе столкновений у здания правительства Албании в Тиране пострадали восемь человек, в том числе двое полицейских.

Сторонники оппозиции пытались прорваться в канцелярию премьер-министра, требуя его отставки. Протестующие забросали полицейских камнями и "коктейлями Молотова". Затем манифестанты начали ломать двери здания.

Стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ, но демонстрантам все же удалось разбить несколько окон.

Президент Албании Илир Мета призвал протестующих и полицию проявить сдержанность. Ранее лидер Демократической партии Люльзим Баша обвинил премьер-министра страны в коррупции и экономических трудностях. К охране порядка в субботу в Тиране были привлечены свыше 2 тысяч полицейских.