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17.02.2019 06:17
Рубрика: В мире

Протестующие атаковали канцелярию премьер-министра Албании

Фото: REUTERS/FLORION GOGA Фото: REUTERS/FLORION GOGA
Фото: REUTERS/FLORION GOGA

В ходе столкновений у здания правительства Албании в Тиране пострадали восемь человек, в том числе двое полицейских.

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Сторонники оппозиции пытались прорваться в канцелярию премьер-министра, требуя его отставки. Протестующие забросали полицейских камнями и "коктейлями Молотова". Затем манифестанты начали ломать двери здания.

Стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ, но демонстрантам все же удалось разбить несколько окон.

Президент Албании Илир Мета призвал протестующих и полицию проявить сдержанность. Ранее лидер Демократической партии Люльзим Баша обвинил премьер-министра страны в коррупции и экономических трудностях. К охране порядка в субботу в Тиране были привлечены свыше 2 тысяч полицейских.

В мире Европа Албания
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