В Твери возбуждено дело после падения ледяной глыбы на людей

В Твери три женщины получили травмы из-за схода снега и обрушения строительных лесов. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт регионального главка СК России.

ЧП произошло накануне вечером. На улице Новоторжской с крыши дома № 126 сошла снежная лавина. Снег и глыбы льда проломили деревянный защитный навес и рухнули на тротуар. Рухнувшая деревянная конструкция вместе со льдом и снегом травмировала трех женщин, находившихся рядом с этим домом.

- Три женщины получили травмы различной степени тяжести. У одной травмы довольно серьезные, расцениваются, как тяжкий вред здоровью, - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших причинение различных травм (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Расследуется Московским межрайонным следственным отделом по городу.

По мнению следователей, виной случившемуся несвоевременная очистка кровли дома от снега и наледи. Этим должны были заниматься лица, ответственные за содержание дома. Теперь следствие устанавливает круг ответственных должностных лиц, их статус и полномочия. Ведутся допросы, истребованы необходимые документы.