Двое мужчин погибли в драке в Москве

Двое мужчин стали жертвами массовой драки на юго-востоке Москвы.

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК Москвы, потасовка началась на Волгоградском проспекте возле одного из зданий. Драку устроили сотрудники автомойки, между которыми ранее произошла бытовая ссора. Тяжелейшие травмы получили два человека. Один из них, 30-летний мужчина, скончался на месте. Его одного пострадавшего "скорая помощь" отвезла в больницу, но там он скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111УК РФ - "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Устанавливаются все обстоятельства и участники драки.