"Ивантеевский стрелок" получил 7 лет колонии

Обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет и три месяца получил в минувшую пятницу ученик подмосковной школы, известный как "ивантеевский стрелок". Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

Учившийся на момент совершения преступления в 9-м классе парень обвинялся в покушении на убийство общеопасным способом двух и более человек из хулиганских побуждений.

Прокуратура требовала в суде приговорить обвиняемого к 9,5 года колонии для несовершеннолетних. В свою очередь защита обвиняемого призывала суд проявить снисхождение и ограничиться условным сроком.

После оглашения приговора Ивантеевского горсуда адвокат заявил, что родители подростка пока не решили, будут ли они обжаловать обвинительный приговор. В качестве дополнительного наказания суд назначил подростку штраф в виде 20 тыс. руб. Кроме того, были частично удовлетворены иски потерпевших о возмещении материального и морального вреда.

Пострадала учительница информатики - преступник стукнул ее топором и выстрелил из пневматики в лицо

Сам подсудимый в ходе заседания частично признал вину. По его словам, он не хотел никого убивать во время нападения. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что на момент преступления молодой человек был вменяем и осознавал характер своих деяний.

По словам подсудимого, на преступление он пошел под впечатлением от просмотренных фильмов. Про что именно были эти фильмы, он не уточнил. Исходя из списков видеозаписей на странице осужденного в соцсетях, можно сделать вывод, что речь идет о фильмах, посвященных событиям в американской школе "Колумбайн". Массовое убийство в этой школе случилось в 1999 году. Двое учащихся пришли с оружием и устроили бойню, после чего покончили с собой. После ряда инцидентов в последние годы в России, связанных с нападением школьников на одноклассников, все сообщества, посвященные этой трагедии, в интернете были блокированы Роскомнадзором.

Напомним, 5 сентября 2017 года учащийся ивантеевской школы принес в школу пневматический пистолет, самодельные гранаты и топор. Главной пострадавшей оказалась учительница информатики - преступник стукнул ее топором и выстрелил из пневматики в лицо. Еще трое учеников получили травмы, прыгнув в панике из окна школы.

Позднее выяснилось, что летом парень упражнялся в стрельбе, а в дневнике описывал, как расправится с одноклассниками.