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17.02.2019 23:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под впечатлением от фильмов

"Ивантеевский стрелок" получил 7 лет колонии
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 35(7793)
Обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет и три месяца получил в минувшую пятницу ученик подмосковной школы, известный как "ивантеевский стрелок". Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

Учившийся на момент совершения преступления в 9-м классе парень обвинялся в покушении на убийство общеопасным способом двух и более человек из хулиганских побуждений.

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Прокуратура требовала в суде приговорить обвиняемого к 9,5 года колонии для несовершеннолетних. В свою очередь защита обвиняемого призывала суд проявить снисхождение и ограничиться условным сроком.

После оглашения приговора Ивантеевского горсуда адвокат заявил, что родители подростка пока не решили, будут ли они обжаловать обвинительный приговор. В качестве дополнительного наказания суд назначил подростку штраф в виде 20 тыс. руб. Кроме того, были частично удовлетворены иски потерпевших о возмещении материального и морального вреда.

Пострадала учительница информатики - преступник стукнул ее топором и выстрелил из пневматики в лицо

Сам подсудимый в ходе заседания частично признал вину. По его словам, он не хотел никого убивать во время нападения. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что на момент преступления молодой человек был вменяем и осознавал характер своих деяний.

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По словам подсудимого, на преступление он пошел под впечатлением от просмотренных фильмов. Про что именно были эти фильмы, он не уточнил. Исходя из списков видеозаписей на странице осужденного в соцсетях, можно сделать вывод, что речь идет о фильмах, посвященных событиям в американской школе "Колумбайн". Массовое убийство в этой школе случилось в 1999 году. Двое учащихся пришли с оружием и устроили бойню, после чего покончили с собой. После ряда инцидентов в последние годы в России, связанных с нападением школьников на одноклассников, все сообщества, посвященные этой трагедии, в интернете были блокированы Роскомнадзором.

Напомним, 5 сентября 2017 года учащийся ивантеевской школы принес в школу пневматический пистолет, самодельные гранаты и топор. Главной пострадавшей оказалась учительница информатики - преступник стукнул ее топором и выстрелил из пневматики в лицо. Еще трое учеников получили травмы, прыгнув в панике из окна школы.

Позднее выяснилось, что летом парень упражнялся в стрельбе, а в дневнике описывал, как расправится с одноклассниками.

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