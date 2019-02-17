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17.02.2019 23:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Как в Москве получить записи с городских видеокамер
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 35(7793)
Отыскать вора, вычислить зачинщика уличной драки или хулигана, поцарапавшего машину у подъезда. В этом могут помочь камеры, подключенные к общегородской системе видеонаблюдения. Запросить записи вправе любой москвич, но знают об этом далеко не все.

По данным столичного департамента информационных технологий, в Москве сегодня 167 тысяч видеокамер. Более семи тысяч из них были подключены к системе в прошлом году. Установлены они во дворах, в подъездах, школах, детсадах, поликлиниках, парках. Поэтому, если кто-то разобьет стекло и вытащит из автомобиля магнитолу, это наверняка попадет в объективы камер. Картинку может получить любой москвич. Нужно лишь позвонить по телефону "горячей линии" Единого центра хранения и обработки данных - 8(495) 587-00-02 и забронировать запись. В этом случае полиция сможет приобщить видеоархив к делу.

В столице работают 167 тысяч  видеокамер. В прошлом году они помогли  раскрыть 3,5 тыс. преступлений

Записи по умолчанию хранятся пять дней, но срок их "жизни" можно продлить до 30 суток. К примеру, чтобы сохранить архив, москвичи в минувшем году отправили более 27 тысяч заявок. Чаще всего обращались жители центра, юго-запада и юга столицы. Не убивать картинку в основном просили из-за порчи имущества. Мол, поцарапали машину, проткнули колесо, сломали велосипед и раскурочили качели на детской площадке. Часто просили видео, чтобы разобраться в причинах дорожно-транспортных происшествий или вычислить вора. А еще из-за драк и хулиганства.

Фото: iStock
Можно ли самовольно установить в месте общего пользования видеокамеру

Как ранее писала "РГ", городские видеокамеры в 2018 году помогли раскрыть три с половиной тысячи преступлений. В этом году они станут умнее, поскольку их подключат к системе распознавания лиц. Первые "умные" комплексы сначала появились в столичном метрополитене, а позже, к чемпионату мира по футболу, дошли до "Лужников" и фан-зон, где за играми турнира следили тысячи болельщиков. Камеры тогда вычислили в толпе несколько десятков футбольных хулиганов.

Посмотреть, как работает городская система видеонаблюдения, можно на ВДНХ - в павильоне "Умный город". Там открыт пункт публичного доступа. Заглянуть в "глазок" и понаблюдать за жизнью города в режиме онлайн могут все желающие. В помещении установлен большой демонстрационный стенд, куда выводится картинка со всех видеокамер. Есть там и рабочее место с компьютером, которым может воспользоваться любой. Консультант поможет отыскать свою улицу, дом, подъезд или парковку. Здесь же можно и оставить заявку на видеозапись.

Тем временем

В Москве снизилось количество уличных преступлений, рассказал недавно начальник ГУ МВД России по столице Олег Баранов. Реже стали нарушать закон и иностранцы. Большинство совершенных ими правонарушений приходится на приезжих из стран ближнего зарубежья. В основном они обкрадывают горожан, подделывают документы, занимаются мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков. В то же время в Москве отмечен рост преступлений, совершенных в наркотическом или алкогольном опьянении.

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