МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре

Синоптики пообещали москвичам в воскресенье, 17 февраля, переменчивую погоду с порывистым ветром.

По прогнозам, ветер с порывами до 13-18 м/с, а временами до 22 м/с, сохранится в столице до понедельника. К тому же вечером немного похолодает, поэтому на дорогах может образоваться гололед.

В связи с этим спасатели разослали экстренное предупреждение, призвав горожан быть внимательнее. В МЧС посоветовали автомобилистам передвигаться на небольшой скорости, а пешеходам - держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.