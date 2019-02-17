Температурные рекорды зарегистрированы в Центре и на Северо-Западе России. Мощная волна атлантического циклона, накрывшая европейскую часть страны, вынудила переписать температурную летопись.

"На обширной территории от Калининграда до Самары более 20 метеостанций были вынуждены переписать температурную летопись", - говорится в сообщении портала "метеовести".

Рекордное тепло было отмечено в субботу в Твери, Туле, Рязани, Костроме, Пскове, Санкт-Петербурге и других регионах. В Туле, к примеру, сейчас плюс 5. У сирени набухли почки, а у кленов началось сокодвижение.

Но больше всего, по свидетельству специалистов, отличилась погода в Калининграде, где зафиксировали плюс 12,1 градуса. Таким образом был побит предыдущий рекорд 1995 года на 2,6 градуса.

Кроме того, рекордное тепло пришло в Якутию, где среднесуточная температура на 20 градусов выше обычного. Так, в селе Тегюльтя рекорд этого дня теперь минус 8,1 градус, что выше прежнего 1995 года на 7,7 градусов. Новые температурные рекорды отмечены также в Забайкалье и берегах Амура. Здесь больше, чем на градус теплее прежнего максимума шестидесятилетней давности.