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17.02.2019 21:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полицейский и очки

Полицию в будущем могут оснастить очками, выявляющими в толпе преступников
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
Московским полицейским раздадут очки, оснащенные функцией распознавания лиц. С помощью гаджета стражи правопорядка смогут в толпе находить людей, находящихся в разыскных базах, и оперативно задерживать их. Новость о скором появлении на московских улицах чуть ли не "робокопов" опубликовали в пятницу многие СМИ. "Российская газета" выяснила, что подобные высокотехнологичные очки, действительно, могут появиться у полицейских. Вот только произойдет это совсем нескоро. Пока речь идет только о разработках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил "Российской газете" пресс-секретарь департамента информационных технологий правительства Москвы Сергей Макаров, в настоящее время проводится тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
МВД не планирует создавать службу "воздушных маршалов"

Разработка была представлена на форуме "Технологии безопасности", накануне прошедшем в столице. В октябре 2019 года на выставке вооружения и техники силовых ведомств "Интерполитех" планируется представить доработанный проект.

Ранее замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка рассказал о работе пилотного проекта по использованию технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Алгоритмы распознавания лиц задействованы в 1,5 тысячи уличных видеокамер, подключенных к базам данных. По его словам, к Единому центру хранения и обработки данных подключены уже 167 тыс. камер. Из них 100 тыс. на подъездах и 20 тыс. во дворах жилых домов. Доступ к этим камерам имеют 16 тыс. должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов и городских служб. В перспективе к системе распознавания лиц планируется подключить большую часть таких камер.

Технология распознавания лиц получила положительную оценку руководства полиции во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Алгоритмы распознавания лиц уже работают  в 1,5 тысячи уличных видеокамер, размещенных на улицах Москвы и подключенных к базам данных

Кстати, в Московском угрозыске работает специализированный оперативно-аналитический отдел, специализирующийся на работе с городской системой видеонаблюдения. Именно благодаря его работе удалось оперативно установить личность и местонахождение похитителя картины "Ай Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Системами распознавания лиц в ближайшие годы станут оборудовать центральные улицы российских городов, транспортно-пересадочные узлы и другие общественные места. Об этом "РГ" на инвестиционном форуме в Сочи сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, системы будут использованы для борьбы с преступностью и поиска потерявшихся детей. Отмечается, что внедрение камер по распознаванию лиц может быть совмещено с системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя

Напомним, китайским полицейским уже вручили умные очки с функцией распознавания лиц. В тестовом эксперименте участвуют сотрудники транспортной полиции Чжэнчжоу. Технологичные гаджеты раздали работающим на оживленной железнодорожной станции Восточная.

У полицейского с очками есть планшет. Очки сканируют лица прохожих и передают информацию на экран планшета, где изображение прогоняется по базам данных. Уже есть первые задержания с помощью таких очков.

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