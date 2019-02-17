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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Инвестиции в СИЗО

Руководство инвестфонда заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
Стало известно об уголовном деле в отношении руководства крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok. Были задержаны и по решению суда помещены в следственный изолятор сразу шесть человек, имеющих отношение к этой компании, в том числе ее основатель американец Майкл Калви.

Задержанных подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, афера была провернута через выданный принадлежащим инвесткомпании Baring Vostok банком "Восточный" кредит.

Путину доложили о деле основателя компании Baring Vostok

Майкл Калви, являясь владельцем контрольного пакета акций банка "Восточный", в феврале 2017 года убедил акционера и члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова принять в счет долга по кредиту, взятому у банка в 2015 году "Первым коллекторским бюро", акции люксембургской корпорации. Вместе со своими партнерами он предоставил совету директоров недостоверный отчет, в котором рыночная стоимость ценных бумаг была завышена до 3 млрд рублей, в то время как, полагает следствие, реальная их стоимость составляла не более 600 тысяч рублей, а в настоящее время она "приближается к нулю".

В итоге Басманный суд арестовал по ходатайству следствия Майкла Калви на срок до 13 апреля. Следователи и суд не согласились на домашний арест в связи с тем, что Калви, по их мнению, мог скрыться за границей.

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