В центре Москвы мужчина погиб в драке с охранником

Молодой мужчина погиб после драки с охранником в центре Москвы.

Все произошло утром в воскресенье в одном из охраняемых зданий на Тверской улице, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК. Как уточняет источник "Интерфакса", на проходной "Центрального телеграфа" подрались 51-летний охранник и 23-летний парень из Орловской области. Что стало причиной потасовки, пока не уточняется. Охранник утверждает, что он и его оппонент упали на землю, после чего молодой человек скончался.

ГСУ СК начало проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.