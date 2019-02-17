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17.02.2019 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Москвы мужчина погиб в драке с охранником

Текст: Сергей Бабкин

Молодой мужчина погиб после драки с охранником в центре Москвы.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре

Все произошло утром в воскресенье в одном из охраняемых зданий на Тверской улице, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК. Как уточняет источник "Интерфакса", на проходной "Центрального телеграфа" подрались 51-летний охранник и 23-летний парень из Орловской области. Что стало причиной потасовки, пока не уточняется. Охранник утверждает, что он и его оппонент упали на землю, после чего молодой человек скончался.

ГСУ СК начало проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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