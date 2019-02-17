В Подмосковье создается экспертный центр по онкологии

Центр экспертного мнения, в состав которого войдут врачи из МОНИКИ и ведущих клиник Японии, откроется на базе института имени Владимирского. Первые консультации в новом центре пройдут в ближайшее время, рассказал "РГ" директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

Пользоваться услугами центра будут прежде всего пациенты с онкологией. "При этой болезни важна максимальная точность диагноза, ошибки даже в нюансах могут существенно повлиять на результат лечения", - говорит Семенов. Но теперь специалисты головного медицинского учреждения Подмосковья могут в сложных или спорных случаях консультироваться с коллегами из Японии в режиме онлайн. В МОНИКИ устанавливают медсканер последнего поколения, способный передавать результаты исследований, не искажая их. Так что, обсуждая спорный диагноз, врачи из разных континентов будут держать в руках идентичный материал. Но не только жителям области будет полезен новый центр экспертного мнения. Сюда смогут обращаться пациенты из всех регионов России. "В морфологической диагностике, то есть в тех методах, что применяются для исследования опухоли при постановке диагноза, мы идем с нашими заокеанскими коллегами практически наравне", - утверждает Семенов.

Инвесторы из Японии хотели бы создать в Подмосковье центр инновационных методов лечения, с привлечением ведущих специалистов клиник Хоккайдо и МОНИКИ. Здесь речь идет уже не только об онкологии, но и о других заболеваниях. "Наши планы на сотрудничество не ограничиваются только совершенствованием морфологической диагностики. Мы интересуемся и готовы осваивать самые современные медтехнологии, которые используют японские врачи в лечении больных, перенесших инсульт, серьезные хирургические вмешательства, пациентов с заболеваниями сердца. Не стоит забывать и об онкореабилитации. Сейчас идет обсуждение и этого совместного российско-японского проекта, который тоже планируется реализовать в Подмосковье", - отметил Семенов. По его словам, в этом центре можно было бы использовать и российские, и зарубежные разработки по лечению и реабилитации больных.