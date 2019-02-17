В Калуге из банка вынесли 14 миллионов

В Калуге неизвестные ограбили банк. Калужской полицией возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (часть 4 статьи 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

В официальном сообщении говорится, что некий человек проник в помещение финансово-кредитной организации и вынес оттуда денежные средства на общую сумму 14 миллионов рублей.

Кража произошла в филиале одного из крупных федеральных банков 8 февраля. Источник в силовых структурах уточнил "РГ", что часть денег была в иностранной валюте, часть - в рублях. Вор попал в банк, разбив окно.

Личность злоумышленника пока не установлена. Расследование продолжается, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.