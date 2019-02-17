Добычу золота на Камчатке увеличат в два раза к 2022 году

Через три года власти Камчатского края планируют нарастить добычу золота в регионе в два раза, до десяти тонн.

В нынешнем году объем добытого драгметалла снизился на 21 процент, до 5,4 тонны. Причины - истощение запасов и приостановка работы золотоизвлекательной фабрики на Агинском горно-обогатительном комбинате.

- К 2022 году мы должны выйти на уровень добычи металла в десять тонн. Очень на это надеемся, - сказал ТАСС губернатор края Владимир Илюхин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, увеличение показателей станет возможным благодаря вводу новых ГОК.

В этом году недропользователи планируют добыть семь тонн золота.