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17.02.2019 06:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Добычу золота на Камчатке увеличат в два раза к 2022 году

Текст: Юлия Гарднер

Через три года власти Камчатского края планируют нарастить добычу золота в регионе в два раза, до десяти тонн.

На Южном Урале выросла добыча золота

В нынешнем году объем добытого драгметалла снизился на 21 процент, до 5,4 тонны. Причины - истощение запасов и приостановка работы золотоизвлекательной фабрики на Агинском горно-обогатительном комбинате.

- К 2022 году мы должны выйти на уровень добычи металла в десять тонн. Очень на это надеемся, - сказал ТАСС губернатор края Владимир Илюхин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, увеличение показателей станет возможным благодаря вводу новых ГОК.

В этом году недропользователи планируют добыть семь тонн золота.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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