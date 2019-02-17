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17.02.2019 23:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детям на зубок

В Хабаровском крае заплатят за второго ребенка
Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
Новую меру соцподдержки для семей с детьми приняли в Хабаровском крае. С 1 мая 2019 года семьям, в которых родился второй ребенок, будут выдавать краевой материнский капитал. Его размер - 30 процентов от федерального материнского капитала, то есть 135 907,8 рубля. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, их лечение или лечение родителей.

С этой же даты подрастет размер единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка. В текущем году родители первенца получат чуть более 28 тысяч рублей.

В Хабаровском крае чиновник обогатился на "мертвых душах"

- В настоящее время идет подготовительный этап реализации принятого постановления. Единовременная денежная выплата при рождении первенца является прямой материальной поддержкой семьи. А вводимый в крае региональный материнский капитал на второго ребенка в дополнение к федеральному нацелен помочь семьям реализовать их наиболее затратные потребности, - пояснила министр социальной защиты населения региона Светлана Петухова.

Напомним, в крае действуют и другие меры соцподдержки семей. С 1 января 2018 года за рождение первого ребенка родители до полутора лет получают ежемесячное пособие. В 2019 году это 14 051 рубль. Вдобавок в регионе действует ряд льгот для многодетных семей. Среди них - бесплатные лекарства по рецепту врача, компенсация за питание, проезд в общественном транспорте и другое. Средства на них будут выделены из федерального и краевого бюджетов.

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