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17.02.2019 15:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найдены виды беспозвоночных, помогающие лечить рак

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Тихоокеанского института биоорганической химии (ПИБОК) и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили, что обитающие в бухте Троицы Японского моря морские черви и некоторые медузы, содержат соединения с сильными противоопухолевыми и антимикробными свойствами, передает Eurekalert.

В частности, российские ученые нашли девять видов морских беспозвоночных, которые являются носителями биологически активных соединений с иммуностимуляторами. То есть, они способны предотвращать распространение метастазов злокачественных опухолей, пояснили специалисты.

Фото: iStock
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- Морские беспозвоночные являются многообещающим источником биологически активных соединений, которые могут быть применены для разработки медицинских препаратов нового поколения. Терапевтические эффекты таких соединений имеют широкий диапазон. Они могут быть антиоксидантами, обладать кардиозащитным, обезболивающим, противомикробным, противоопухолевым эффектами и не только, - отметила доцент кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук (СНС) ДВФУ Елена Лейченко.

Ученые считают, что черви Eulalia viridis и так называемые морские "арахисовые черви" обладают наибольшим фармакологическим потенциалом среди всех беспозвоночных. Так, полученные из этих организмов экстракты оказались нетоксичными для эритроцитов и продемонстрировали значительные антибактериальный и противоопухолевый эффекты.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Онкология: как победить рак
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