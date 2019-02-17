Жители Башкирии теперь могут записать детей в лагерь через интернет

Удобную систему распределения путевок в детские санатории и летние оздоровительные лагеря для школьников придумали в Башкирии - на детей начали оформлять электронные именные сертификаты. Процедура проста: нужно зарегистрироваться в информационной системе, подтвердив в отделе образования свое место работы справкой. Затем в личном кабинете выбрать лагерь, смену и подать заявку. После этого можно уже ни о чем не беспокоиться.

- Необходимость внедрения такой системы назрела давно, - рассказал "РГ" и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин. - Ежегодно в республике из бюджета на организацию летнего отдыха детей выделяется полтора миллиарда рублей. Однако далеко не все родители знают, что могут отправить своих чад на отдых за счет регионального бюджета. Поэтому нам важно, чтобы на бюджетные деньги качественно отдохнули как можно больше детей в возрасте от семи до 15 лет.

Часть затрат на летний отдых детей родителям компенсирует региональная казна. Для бюджетников сумма составляет 15 тысяч рублей, для остальных категорий - восемь тысяч рублей

Существовавшая ранее система учета школьников, по его словам, была не столь прозрачна и удобна. Раньше заявки передавали от имени работников только предприятия. В итоге нельзя было заранее предсказать, на какие даты выпишут путевку и дадут ли вообще, так как мест в лагере к моменту оформления документов часто не оставалось, либо менялись даты. Теперь родители сами в личном кабинете могут не только выбрать лагерь, но и удобное время отдыха. Новая система в онлайн-режиме контролирует заполняемость всех санаториев и лагерей. Кроме того, выбрать место отдыха для ребенка теперь значительно проще: в информационной системе дается исчерпывающая информация о каждом лагере с фото и описаниями. Но самое главное - часть затрат на отдых компенсирует региональный бюджет. Для работников бюджетной сферы сумма составляет 15 тысяч рублей, для остальных - восемь тысяч рублей.

Пока школьники Башкирии по этой программе могут отдыхать только на территории региона. Но у властей республики есть идея расширить информационную систему: связать ее с порталом госуслуг и пригласить для участия в этом пилотном проекте другие регионы. Сейчас уже ведутся переговоры со здравницами Крыма и Кубани.