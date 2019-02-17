Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

На 4-м километре трассы "Кемерово - Анжеро-Судженск" произошло столкновение автомобиля "Опель Астра" и пассажирского автобуса, следовавшего в направлении областного центра.

По данным полиции, сигнал о происшествии поступил сегодня в полдень в отдел МВД России по г. Березовскому.

Виновником ЧП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения.

- В результате автоаварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, травмы различной степени тяжести получили три пассажира автобуса, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД. - Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа ОМВД России по г. Березовскому и экипажи ГИБДД.

Пострадавшие госпитализированы. По предварительным сведениям их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.