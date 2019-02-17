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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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КС РФ разрешил оспаривать способ начисления налога на имущество
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
Конституционный суд России подтвердил право налогоплательщиков требовать через суд кадастровой оценки своего имущества и сообразного начисления налога. Соответствующее решение вынесено по результатам проверки статьи 402 Налогового кодекса на соответствие Конституции РФ.
Фото: Олеся Курпяева Фото: Олеся Курпяева
Фото: Олеся Курпяева

С жалобой на неправомерное начисление налога на имущество обратилась многодетная мать Ольга Низамова, купившая дом на окраине города Барнаула. Налог, который насчитали ей по итогам 2015 года, составил почти 48 тысяч рублей. Доказать через суд, что она имеет право заплатить всего 2,9 тысячи рублей, женщина не смогла и обратилась в КС РФ.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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Проблема возникла в результате внесения изменений в налоговое законодательство РФ, которые предписывают исчислять налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой (рыночной) стоимости объекта, а не инвентаризационной, как было ранее. Соответствующее решение принято на федеральном уровне для более справедливого распределения налогового бремени. Однако на региональном уровне дата начала применения нового порядка определения налоговой базы должна быть установлена решением законодательной власти в срок до 1 января 2020 года. На момент разбирательства дела Низамовой в Алтайском крае такое решение принято не было, хотя в других субъектах РФ уже считали налоги по-новому. Тем самым, полагает мать троих детей, ее как налогоплательщика поставили в зависимость "от географии", что нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом.

Дело в том, что в Алтайском крае существенно различается ставка налогообложения в зависимости от суммы оценки объекта недвижимости. По кадастровой стоимости дом Низамовой стоит 2,8 миллиона рублей, и применяется ставка 0,1 процента. А по инвентаризационной - уже чуть больше трех миллионов, но как раз после этого порога - 3 миллиона рублей - ставка налога на имущество в Барнауле составляет 1,5 процента стоимости. Итог - разница для налогоплательщика в 15 раз.

Доказать через суд, что имеет право заплатить всего 2,9 тысячи рублей, женщина не смогла и обратилась в КС

По мнению представителей федеральных органов власти в КС РФ, доводы Ольги Низамовой нельзя признать состоятельными, поскольку право регионов до 2020 года исчислять налоги исходя из той или иной оценки объекта, а также предоставлять льготы для снижения налогового бремени на граждан. Заявительнице же нужно было оспаривать в суде не сумму налога, а размер инвентаризационной стоимости своей недвижимости.

Фото: iStock
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Однако судьи КС, изучив доводы сторон, обратили внимание прежде всего на то, что "размер налогового бремени конкретных налогоплательщиков, исчисленный исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения, может оказаться существенно, а иногда и многократно большим, чем исчисленный из кадастровой стоимости этого объекта, если бы таковая была установлена и применялась в соответствующем субъекте РФ".

В этом случае, постановил КС, у налогоплательщика есть право требовать при разрешении налогового спора использования сведений о кадастровой (рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего размера налоговой ставки. Статья 402 НК признана соответствующей Конституции РФ, но дело Ольги Низамовой подлежит пересмотру.

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