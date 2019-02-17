В Новосибирске локализован крупный пожар на продуктовом складе

В Новосибирске пожарные локализовали возгорание продуктового склада. Сигнал о ЧП поступил на "горячую линию" МЧС в 8:41 по местному времени. Пожарные расчеты прибыли на место ЧП через восемь минут.

Ситуация осложнялась тем, что в охваченном пламенем помещении находились запасы растительного масла, способствующего активному горению. Огонь мог перекинуться на соседние склады и здания.

- Чтобы этого не произошло, к месту пожара были стянуты дополнительные силы, - сообщил "РГ" начальник информационного отдела ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. - Борьбу с огнем вели 97 человек и 28 единиц техники, а также специальный пожарный поезд. В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.

По данным ведомства, площадь возгорания составила почти тысячу квадратных метров. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось спустя три с половиной часа. Превышения содержания вредных веществ в воздухе жилой зоны, расположенной в районе пожара, не зафиксировано.