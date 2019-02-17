Видео: В Ставрополе ураганный ветер повредил крышу общежития

Сильнейший ветер, обрушившийся в воскресенье на Ставрополь, повредил крышу студенческого общежития Северо-Кавказского федерального государственного университета. На кадрах появившегося в Сети ролика видно, как со здания, расположенного в центре города на улице Морозова, мощный поток срывает крупный лист металлической кровли.

По данным ведомства спасателей, ураганный ветер (его порывы временами достигали почти 20 метров в секунду) также повалил два больших дерева (об одном из этих происшествий в Сети также был выложен сюжет). Причем рухнувшее на проспекте Карла Маркса дерево задело проходившую мимо женщину. О состоянии увезенной на "скорой" пострадавшей не сообщается.

Главное управление МЧС РФ по Ставропольскому краю разослало жителям региона экстренное предупреждение о вероятном возникновении ЧП, связанных с неблагоприятными погодными условиями. В нем говорится, что с 22 часов 17 февраля и до 13 часов 18 февраля местами по краю ожидается сильный северо-западный ветер скоростью до 30 метров в секунду. Кроме того, имеется большой риск возникновения сильных осадков, тумана и гололедицы. Ставропольцам рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок и избегать хождения рядом с деревьями и воздушными линиями электропередач.

Краевое МЧС и подведомственные ему подразделения приведены в режим повышенной готовности.