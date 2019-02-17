Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за мощного снегопада

В воскресенье днем из-за разгула стихии спасатели закрыли движение по Военно-Грузинской дороге. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 11 часов 45 минут 17 февраля 2019 года до особого распоряжения", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте республиканского ведомства.

Ситуация на дороге, связывающей Россию и Грузию, начала стремительно ухудшаться с субботнего вечера: с 23 часов 45 минут после сильнейшего снегопада сначала было запрещено движение большегрузных автотранспортных средств. А сейчас Военно-Грузинская дорога закрыта и для легковых автомобилей.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении.