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17.02.2019 23:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не заработали

Александр Беглов отправил в отставку глав трех районов Санкт-Петербурга
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 35(7793)
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку сразу трех глав районных администраций и депремировал остальных. В том числе самого себя.
Оставшихся глав районов Александр Беглов призвал активнее работать с населением, налаживая прямой диалог с жителями. Фото: Екатерина Штукина/ Пресс-служба правительства РФ/ ТАСС Оставшихся глав районов Александр Беглов призвал активнее работать с населением, налаживая прямой диалог с жителями. Фото: Екатерина Штукина/ Пресс-служба правительства РФ/ ТАСС
Оставшихся глав районов Александр Беглов призвал активнее работать с населением, налаживая прямой диалог с жителями. Фото: Екатерина Штукина/ Пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

- С начала года поступило очень много жалоб горожан на деятельность районных администраций и комитетов, в том числе и на правительство Петербурга, - сказал на совещании в Смольном Александр Беглов. - Я принял решение, что руководители подразделений городской и районных администраций будут лишены премий. Включая глав районов, председателей соответствующих комитетов, членов правительства, ну и, конечно, самого себя. Считаю, что за этот период мы с вами премию не заработали.

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По итогам совещания градоначальник принял отставку главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой, Красносельского района Виталия Черкашина и Центрального района Андрея Хлуткова.

Оставшихся глав районов Александр Беглов призвал активнее работать с населением, налаживая прямой диалог с жителями. Речь, в частности, идет о том, чтобы привлечь горожан к обсуждению жизни своего района, дать им возможность высказываться насчет того, как можно сделать среду обитания комфортнее, позволить ставить перед местными властями задачи и контролировать их выполнение. Чтобы встречи с населением не превращались в формальность, участие в них будут принимать все члены правительства, отметил врио губернатора.

Результатом должно стать создание в каждом районе собственной программы развития на ближайшие два-три года. При этом готовить такие программы следует "не в кабинетном режиме", а на основе широкого обсуждения их содержания с горожанами.

Район, подготовивший лучшую программу, получит из бюджета Санкт-Петербурга дополнительные средства на ее реализацию - 100 миллионов рублей.

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Говоря о факторах, мешающих эффективной работе в районах, Александр Беглов заявил, что одной из основных проблем является недостаток полномочий у местных властей. Дополнительные административные и финансовые ресурсы позволили бы главам райадминистраций реагировать на запросы жителей оперативнее.

- Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом, - полагает градоначальник. - Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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