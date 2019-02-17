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17.02.2019 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из здания Мариинского театра эвакуировали сотрудников и зрителей

Текст: Ольга Штраус

Зрителей и сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуировали после сообщения о якобы заминированном здании.

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Пресс-атташе театра Анна Касаткина сообщила корреспонденту "РГ", что анонимное сообщение о минировании здания Мариинки поступило в администрацию театра. Были приняты срочные меры по обеспечению безопасности всех, кто находится в помещениях корпуса. Зрителей и сотрудников срочно эвакуировали. Публике сообщили, что вернуть билеты можно в кассы театра в течение 10 дней.

Проверку зданий Мариинского театра планируется завершить до начала запуска зрителей на вечерние спектакли. Режим безопасности на представлениях будет усилен, добавила Анна Касаткина.

Согласно афише театра, на главной сцене в полдень значится опера "Руслан и Людмила", в зале Прокофьева и Концертном зале детские спектакли - опера "Храбрый заяц" и симфоническая сказка "История слоненка Бабара". на второй сцене в 13:00 - одноактные балеты "Кот на дереве. Глина. Дивертисмент короля". Вечером на главной сцене Мариинского театра запланирован показ балета "Жизель".

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