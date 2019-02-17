Главная рок-премия России "Чартова дюжина" назвала победителей

Новости

Погода установила рекорды в регионах ЦФО и СЗФО 15:09
Массовая драка рабочих в Москве попала на видео 14:43
Кравчук назвал Донбасс "другой страной" 14:38
Движение поездов на "фиолетовой" ветке метро введено в график 14:35
Медведев рассказал, что должен быть оптимистом 14:21
Из здания Мариинского театра эвакуировали сотрудников и зрителей 14:20
В Омской драме поставили спектакль по малоизвестным работам Аверченко 13:56
В Екатеринбурге раскритиковали шведскую версию гибели группы Дятлова 13:51
Хизер Науэрт отказалась бороться за должность постпреда США в ООН из-за няни 13:50
В центре Москвы мужчина погиб в драке с охранником 13:36
10 немецких авто, которые оказались не нужны россиянам 13:36
Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро 13:33
Общая площадь обрушения в ИТМО составила 800 квадратных метров 13:27
В Москве закроют еще один участок метро 12:58
Глава МИД Японии рассчитывает на скорый визит Лаврова в Токио 12:50
МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре 12:46
Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за мощного снегопада 12:42
WADA решило отстранить КНДР от международных соревнований 12:34
В Мурманской области из-за сильной метели закрыли некоторые дороги 12:24
Клинцевич назвал издевательством слова Порошенко об истории успеха Украины 12:21
В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС забрать своих боевиков из Сирии 12:11
В Париже эвакуировали людей из-за бомбы времен Второй мировой войны 11:52
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе 11:47
Российский боец Минаков потерпел первое поражение в карьере 11:44
Чем белорусский балет собирается покорять Мексику 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
17.02.2019 14:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Главная рок-премия России "Чартова дюжина" назвала победителей

Текст: Александр Алексеев
Впервые торжественную церемонию проводили не в Москве, а только в одном городе - Санкт-Петербурге. Да и выступали в Ледовом Дворце по большей части именно петербургские музыканты: Светлана Сурганова и "Оркестр", группы "ДДТ" и The Hatters (они же "Шляпники")…
Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

Зато организаторы добавили несколько интересных и важных для развития русского рока номинаций. В частности, "Поэзию года" (здесь безоговорочно выиграл Борис Гребенщиков), и "Дуэт года" (здесь приз отдали тоже питерскому содружеству Сергей "Чиж" Чиграков и "Башаков Бэнд", хотя вполне можно было отметить и коллаборацию группы "Би-2" с рэпером Оксимироном, да и рэперам премия стало бы любопытна!).

Фото: Максим Воробьев/ Е1
"Как так вышло - непонятно": группа "Чайф" потеряла гитары в Москве

А еще на "Чартовой дюжине" вернули несколько лет назад удаленную номинацию "Книга года", в которой победил ведущий "Нашего радио" Михаил Марголис с биографией Гарика Сукачева "Путь Горыныча"… И тоже вполне заслуженно, тем более что и хороших книг о музыке ныне выходит до обидного мало…

Были и неожиданности: одну из наград взял Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи"), однако выступить в Ледовом Дворце пригласили не его, а младшего брата и бывшего коллегу по этой легендарной группе Глеба Самойлова с проектом Matrixx.

Хотя если бы сыграть полноценные сеты, а заодно и посоревноваться в своих новых творческих амбициях предложили обоим братьям (ныне не очень ладящим друг с другом), церемония "Чартовой дюжины" только бы выиграла. Ну и Самойловы может быть, снова помирились?!

Полный список победителей XXII ежегодной премии "Чартова дюжина"

Альбом года

"ДДТ" - "Галя, ходи"

Солист года

Тэм Булатов (группа "Люмен")

Солистка года

Светлана Сурганова

Группа года

"Би-2"

Клип года

Little Big - "Skibidi"

Концерт года

Hatters

Поэзия года

Борис Гребенщиков- "Темный, как ночь"

Дуэт года

Сергей Чиграков и "Башаков Band" - "Быть знаменитым"

Взлом года

"Рви меха оркестр"

Лидер чарта (хит-парада "Нашего Радио")

Вадим Самойлов - "Вот она мечта"

Книга года

Михаил Марголис "Путь Горыныча"

Легенда
Константин Кинчев

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Клинцевич назвал издевательством слова Порошенко об истории успеха Украины
МЧС предупредило москвичей о сильном порывистом ветре
Лавров "поставил на место" спросивших об Асаде журналистов
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию
Россия отправит на Луну технику для добычи полезных ископаемых