Главная рок-премия России "Чартова дюжина" назвала победителей

Впервые торжественную церемонию проводили не в Москве, а только в одном городе - Санкт-Петербурге. Да и выступали в Ледовом Дворце по большей части именно петербургские музыканты: Светлана Сурганова и "Оркестр", группы "ДДТ" и The Hatters (они же "Шляпники")…

Зато организаторы добавили несколько интересных и важных для развития русского рока номинаций. В частности, "Поэзию года" (здесь безоговорочно выиграл Борис Гребенщиков), и "Дуэт года" (здесь приз отдали тоже питерскому содружеству Сергей "Чиж" Чиграков и "Башаков Бэнд", хотя вполне можно было отметить и коллаборацию группы "Би-2" с рэпером Оксимироном, да и рэперам премия стало бы любопытна!).

А еще на "Чартовой дюжине" вернули несколько лет назад удаленную номинацию "Книга года", в которой победил ведущий "Нашего радио" Михаил Марголис с биографией Гарика Сукачева "Путь Горыныча"… И тоже вполне заслуженно, тем более что и хороших книг о музыке ныне выходит до обидного мало…

Были и неожиданности: одну из наград взял Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи"), однако выступить в Ледовом Дворце пригласили не его, а младшего брата и бывшего коллегу по этой легендарной группе Глеба Самойлова с проектом Matrixx.

Хотя если бы сыграть полноценные сеты, а заодно и посоревноваться в своих новых творческих амбициях предложили обоим братьям (ныне не очень ладящим друг с другом), церемония "Чартовой дюжины" только бы выиграла. Ну и Самойловы может быть, снова помирились?!

Полный список победителей XXII ежегодной премии "Чартова дюжина"

Альбом года

"ДДТ" - "Галя, ходи"

Солист года

Тэм Булатов (группа "Люмен")

Солистка года

Светлана Сурганова

Группа года

"Би-2"

Клип года

Little Big - "Skibidi"

Концерт года

Hatters

Поэзия года

Борис Гребенщиков- "Темный, как ночь"

Дуэт года

Сергей Чиграков и "Башаков Band" - "Быть знаменитым"

Взлом года

"Рви меха оркестр"

Лидер чарта (хит-парада "Нашего Радио")

Вадим Самойлов - "Вот она мечта"

Книга года

Михаил Марголис "Путь Горыныча"

Легенда

Константин Кинчев