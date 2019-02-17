Главная рок-премия России "Чартова дюжина" назвала победителей

Зато организаторы добавили несколько интересных и важных для развития русского рока номинаций. В частности, "Поэзию года" (здесь безоговорочно выиграл Борис Гребенщиков), и "Дуэт года" (здесь приз отдали тоже питерскому содружеству Сергей "Чиж" Чиграков и "Башаков Бэнд", хотя вполне можно было отметить и коллаборацию группы "Би-2" с рэпером Оксимироном, да и рэперам премия стало бы любопытна!).
А еще на "Чартовой дюжине" вернули несколько лет назад удаленную номинацию "Книга года", в которой победил ведущий "Нашего радио" Михаил Марголис с биографией Гарика Сукачева "Путь Горыныча"… И тоже вполне заслуженно, тем более что и хороших книг о музыке ныне выходит до обидного мало…
Были и неожиданности: одну из наград взял Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи"), однако выступить в Ледовом Дворце пригласили не его, а младшего брата и бывшего коллегу по этой легендарной группе Глеба Самойлова с проектом Matrixx.
Хотя если бы сыграть полноценные сеты, а заодно и посоревноваться в своих новых творческих амбициях предложили обоим братьям (ныне не очень ладящим друг с другом), церемония "Чартовой дюжины" только бы выиграла. Ну и Самойловы может быть, снова помирились?!
Полный список победителей XXII ежегодной премии "Чартова дюжина"
Альбом года
"ДДТ" - "Галя, ходи"
Солист года
Тэм Булатов (группа "Люмен")
Солистка года
Светлана Сурганова
Группа года
"Би-2"
Клип года
Little Big - "Skibidi"
Концерт года
Hatters
Поэзия года
Борис Гребенщиков- "Темный, как ночь"
Дуэт года
Сергей Чиграков и "Башаков Band" - "Быть знаменитым"
Взлом года
"Рви меха оркестр"
Лидер чарта (хит-парада "Нашего Радио")
Вадим Самойлов - "Вот она мечта"
Книга года
Михаил Марголис "Путь Горыныча"
Легенда
Константин Кинчев