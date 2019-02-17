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17.02.2019 12:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Закрыт участок федеральной трассы "Кола"

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

В Мурманской области в воскресенье из-за сильной метели и нулевой видимости закрыли несколько региональных дорог. Управление МЧС призывает жителей отказаться от поездок на автомобилях.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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На федеральной трассе "Кола" участок с 1470-го по 1510-й километр закрыли еще ночью. Это развилки на город Заозерск до поселка Спутник в Печенегском районе. В девять часов утра запретили проезд и по трассе "Кола - Серебрянские ГЭС" с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезду к селу Териберка.

В субботу уже закрыт проезд по автомобильной дороге "Заполярный - Сальмиярви" с пятого по 23-й километр. Как сообщает Мурманскавтодор, по дорогам нельзя будет передвигаться до улучшения погодных условий.

А пока, по данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Заполярье сильный ветер и сильная метель, заносы дорог, гололедица. Температура - от одного до шести градусов мороза. Объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра и метели

Экономика Транспорт Общество Природа Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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