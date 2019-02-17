Имеют ли право покойники на бесплатный проезд? Этот вопрос живо обсуждался в мурманской маршрутке №57, едущей по улице Полярные Зори. Подвыпивший мужчина, поставивший вопрос ребром, заявил со смешком, что трупы сами не могут оплатить проезд, а посему, дескать, с них взятки гладки. Ему возразила женщина лет 45 в большой лисьей шапке: покойник должен сначала оплатить проезд, а потом уж отдавать концы. Завязалась шутливая перепалка.

В автобусе, троллейбусе или маршрутке мы все пассажиры. Но прежде всего мы - люди, а не звери. Фото: Vladimir Vinogradov/ iStock

"Труп" в это время сидел во втором ряду кресел, безжизненно закинув голову с широко открытым ртом.

- Что там с ним? - недовольно крикнул водитель Шариф.

- Да, похоже, гикнулся товарищ, копыта отбросил! - ответил за всех веселый мужчина. - Скоро подванивать начнет. У тебя форточки открываются?

Пассажиры в салоне дружно засмеялись. На улице было минус 15.

- Ой, ну вы скажете тоже! - усмехнулась начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Мурманской области Валерия Филиппова, когда я спросил ее о подробностях дикого случая, произошедшего в городе 4 января. - Это же все фейк, выдумки! Ну, захотелось кому-то подурачиться в соцсетях, придумали глупую чушь и выложили. У нас тут такое иногда заморачивают! На днях мне обзвонились все местные журналисты, и даже из Москвы все каналы телевизионные. Спрашивали: у вас что, правда, по Мурманску тигры разгуливают?! А это кто-то в сетях пошутил, что к нам цирк приехал, ну и решили народ потроллить, дескать, один тигр сбежал из клетки и гуляет по заснеженному Мурманску. Или вот еще женщина позвонила нам, говорит, в торговом центре драка страшная, все стены мозгами забрызганы, прямо так и сказала... Наши полицейские приехали: ни мозгов, ни драки.

- Что делать-то будем с гражданином? - поставила вопрос на голосование женщина в лисьей шапке. - А если его сейчас стошнит, я слышала, при инсульте вырывает людей? Или он вправду уже того? Я лично домой хочу поскорее. А тут еще с ним воландиться.

- Мы в кино опаздываем, - отозвалась молодая пара. - Пусть водитель везет его до конечной, там и разбирается.

Покойник должен сначала оплатить проезд, а потом уж отдавать концы

Водитель Шариф, внимательно слушавший разговор в салоне (о нем он потом в деталях расскажет коллегам по автопарку, а они - мне, как будущему сменщику; пришлось подыграть и попытаться "устроиться" к ним на работу, уж извините, "коллеги". - Авт.), встрепенулся. Везти весь маршрут "конченного" пассажира никак не входило в его планы. А остановиться - потерять время и деньги.

- У моего отца два инсульта было, и ничего, - донеслось из салона. - Еще после этого бухал будь здоров. Может, и этот нажрался. Изо рта воняет?

- Да вроде нет, - отозвалась соседка "трупа" в лисьей шапке, принюхиваясь к мужчине лет под 50, одетому в темно-синюю куртку. Она брезгливо дотронулась до его руки: "Вы живой, товарищ?" Тот не шелохнулся. Женщина ударила по его плечу. Подергала за ухо. "Труп" еле слышно захрипел. "Живой, зараза, что ему будет!" - торжественно объявила она.

Было 5 часов вечера. Праздничные дни. Фейерверки, застолья, шампанское. Тосты "За здоровье!", "За долгую жизнь!", "Чтоб болезни обходили нас стороной!". Люди торопились в гости, из гостей домой, в кино, театр.

А в это время в маршрутной "Газели" доживал последние минуты жизни 48-летний Александр Злобин (имя и фамилия по этическим соображениям изменены. - Авт.). У него был сердечный приступ. И, как потом скажут судмедэксперты, у погибшего было с десяток возможностей остаться живым. Если бы только... Водитель остановился. Вызвал "скорую". Высадил пассажиров.

Но пассажиры были категорически против. Как и сам водитель. Кто-то предложил: "Давайте вытащим его и оставим на дороге".

- Вообще-то вы не думайте, мурманчане очень отзывчивые и добрые люди, - уверяла меня представитель Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - Мы сами в шоке, как такое могло случиться. Я вот даже себе представить не могу, как можно человека, которому стало плохо, выбросить на шоссе. К этому делу уже подключились и наши работники, и полиция, и прокуратура.

- А вот в полиции утверждают, что это все выдумки, - осторожно парирую я.

- Ну, как же... Наша следственно-оперативная группа выезжала на место. Мужчина лежал на дороге. Без сознания. Очевидцы рассказали, как его буквально выкинули из маршрутного автобуса.

- Вот что, мы выходим на КТМ (так в городе называют остановку "Кинотеатр "Мурманск". - Авт.), вместе с водителем дядечку и вынесем, - предложила молодая пара, спешившая в кино. Все дружно поддержали: "Правильно!"

В 17.10 стоявшие на остановке на улице Карла Маркса люди с изумлением наблюдали необычную картину: из затормозившей маршрутки вышел водитель, пассажирам, пытавшимся сесть в автобус, он коротко бросил: "Стойте пока!" Затем поднялся в салон. Спустя некоторое время из салона вместе с молодым парнем он вытащил тело какого-то мужчины, не подававшего признаков жизни. Позади них шла девушка, весело болтавшая о чем-то по телефону. Тело водитель и парень бросили на дорогу, на снег, рядом с бордюром.

Водитель после этого сел за руль, а парень с девушкой пошли в кинотеатр. До блокбастера оставалось 35 минут. А им, судя по всему, надо было еще заточить пару бургеров в "Кинге" на первом этаже. Один из очевидцев, старшеклассник, рассказывал, что они громко спорили, что взять - "Ядреный Воппер" или "Сырный Джо".

Дальше события развивались так. Один из стоявших на остановке пассажиров оказался медиком. Он осмотрел тело, пощупал пульс. Пульса не было. Подошел его автобус. Пассажир сел в него. Старшеклассник вызвал по телефону "скорую". Она приехала через полчаса, хотя от здания подстанции N 1 на Октябрьской улице до остановки КТМ езды от силы минут пять. Тело погрузили в машину. Не доезжая до подстанции, в салоне "скорой" Александр Злобин скончался.

"Ситуация нечеловеческая!"

Дикость? Варварство? Нонсенс? Называйте как хотите. Только не спешите стелить спасительную соломку и не вспоминайте затертые клише вроде "не надо из мухи слона...", "в семье не без урода...", "по одной паршивой овце...". Лучше переместимся из холодного, заснеженного Мурманска в более южные края - на Кубань, например.

За две недели до ЧП в Мурманске, 18 декабря, в городе Тимашевске Краснодарского края ничего не предвещающим ранним утром в маршрутку № 11 села женщина 84 лет. Через две остановки ей стало плохо. Начала сильно кружиться голова, затошнило. Она попросила соседку, молодую девушку, чтобы та сказала водителю о ее состоянии. Девушка отмахнулась, мол, старческая блажь. Через минуту пожилая пассажирка потеряла сознание. Соседка от греха подальше пересела на заднее сиденье. Вслед за ней от не подававшей признаков жизни бабули потихоньку, но довольно споро пересели подальше остальные пассажиры. Так и ехали несколько остановок.

Увидев в зеркало заднего вида, что в салоне пассажирка "развалилась" на сиденье, водитель остановил машину. "Ну и что теперь?" - зычно спросил он. "Да вытащим ее, и всех делов", - отозвались пассажиры. "Тогда чего сидим?" - прикрикнул водитель.

Женщину выволокли из салона маршрутки, положили на грязную дорогу рядом с бордюром - и все поехали по своим делам дальше. Кто на работу, кто в магазин, а один из пассажиров, тот, кто помогал вытаскивать старушку, - ирония судьбы! - поспешил отвезти лекарства своим пожилым родителям. "Я у них один, кто им поможет?" - делился он потом своими переживаниями со следователями.

Женщина пролежала на морозе полчаса. Ни одна из машин, проезжавших мимо, так и не остановилась. В больницу с диагнозом инсульт ее увезла "скорая".

"Ситуация возмутительная!!! Нечеловеческая просто!!!" - метал громы и молнии в Instagram глава Тимашевского района Андрей Палий. Обещал, что начальник полиции лично возьмет расследование этой "отвратительной выходки" на свой особый контроль. Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что уже возбуждено уголовное дело в отношении водителя по статье об оказании услуг ненадлежащего качества и заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Вопрос, казалось, был решен оперативно и жестко. Все готовы были вздохнуть с облегчением. И поскорее забыть об этой позорной истории как о страшном сне. Но тут посыпались валом комментарии в сети к посту главы района и публикациям в местных СМИ на эту тему.

Мы выкидываем из окон машин бутылки, объедки, окурки. Теперь вот дошло и до людей

И все опешили. Немая сцена.

"Водитель, что, должен был высадить всех к чертям собачьим и ждать эскулапов? Высади он всех, пассажиры с г...м бы его съели, всем на работу (с работы... по делам и спешат). Не факт, что это не алкоголица, не заплатившая за проезд", - написал некто под ником изюмСвеслом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Dmitry23 возмутился: "Водитель должен был оставить и кататься с ней?? Или при каждом обмороке водила должен мчаться в больницу??" Не отстал и Маламуть: "У водилы очень жесткий график, его отымеют за малейшее отклонение. Очередной говноброс". Комменты сыпались, как летний град на Кубани. "Вы, дегенераты, считаете, что маршрутка быстрее неотложки носится и уж конечно водила знает где ближайшая больница и силой мысли разгоняет пробки и переключает светофоры, а телепаты водители в потоке обеспечивают ему приоритет движения..." "Рано шашкой махать. Пострадавшая и сама могла попроситься на воздух..." "Да черт с ней, с бабкой. Она свое пожила. А челам по делам мчаться надо, ей и в гробике тепло будет..." "...ну выкинули и что, скорая подберет. Или скорой за маршруткой по всему городу гоняться??" "У водилы времени в обрез. Минуту просрал - денЮжка улетела. Нечего таким полутрупным на маршрутках кататься, пешком надо топать, мошь годик лишний протянут..."

В известном фильме "Место встречи изменить нельзя" один из героев, Иван Сергеевич Груздев, которого блестяще сыграл Сергей Юрский, горячо и настойчиво предупреждает Шарапова: "Плохой человек твой Жеглов. Для него люди - мусор". Сказано в точку. Только не про Жеглова, а по большому счету про нас всех. И уж совершенно точно - про тех из нас, для кого 84-летняя женщина с инсультом - досадный балласт, не более.

Мы выкидываем из окон машин бумажные стаканчики, пивные бутылки, салфетки с соплями, объедки, окурки. Теперь вот дошло и до людей. Впрочем, к ним мы все-таки проявляем толику милосердия: выкидываем не из окон, а из дверей. Чтоб не так высоко падать было. Хотя я почему-то уверен: в окно они просто не пролазят.

84-летнюю пассажирку с инсультом вытащили на дорогу - и бросили. Фото: Типичный Тимашевск в Instagram

Смех, да и только?

- Я была в шоке, думала, что такого не может быть, - рассказывала нижегородскому порталу ProGorodNN жительница города Светлана Владимирова. Она оказалась свидетельницей, как водитель маршрутки, взяв за шкирку пожилого больного человека, выбросил его на дорогу.

- Я ехала по маршруту № 98. На Комсомольской площади в салон зашел пожилой мужчина лет явно за 70. Зашел с трудом, было видно, что ему нелегко. Свободных мест не оказалось, и он стоял, держась за поручень. У меня возникло ощущение, что он болен. Так обычно выглядят после инсульта. Я сидела в конце салона, а мужчина стоял прямо рядом с местом водителя. Тот крикнул ему оплатить проезд, а мужчина никак не отреагировал, не слышал, видимо. У него голова еще подрагивала. Мы как раз проехали Молитовский мост. Водитель резко нажал на тормоз, маршрутка остановилась как вкопанная. Открылась дверь на выход, шофер практически перепрыгнул через козырек, на котором обычно лежат деньги и билеты, взял мужчину за шиворот и выбросил его прямо на обочину, в грязь! Потом как ни в чем не бывало сел за руль и поехал дальше. Никто из пассажиров даже не двинулся с места. Как я успела заметить в окно, мужчина не смог подняться на ноги, так и остался лежать там... А даже если б смог, до ближайшей остановки очень далеко, все произошло почти на самом мосту.

Вы заметили, что выкидывать человека можно по-разному? Можно, как в Мурманске, просто вынести. Как на Кубани - выволочь. Как в Нижнем Новгороде - выкинуть. Или как в Тюмени - еще и злорадно унизить. Пинком под зад.

На одной из тюменских остановок в автобус № 25 сел пожилой мужчина с авоськами. Протянул тысячерублевую купюру кондуктору за проезд. Та взревела: "Сдачи нет! Мельче не наскребешь?" Мужчина виновато пожал плечами: "Ради бога, простите, но у меня больше нет. Всю мелочь в магазине оставил". "Совесть ты там свою оставил! - завизжала на весь автобус кондуктор. - Без билета хочешь поехать?!" "Не кричите так громко, я после приступа", - попросил мужчина. В этот момент дородный мужик, стоявший сзади, зарычал водителю: "Открой дверь!" Тот послушно - на ходу! - открыл. Правда, стал притормаживать. Мужик схватил пожилого пассажира и с криком "Не замерзнешь!", пинком под зад вытолкнул его на дорогу. Вслед полетели авоськи. Никто, ни водитель, ни кондуктор, ни пассажиры не остановили подонка. По свидетельству очевидцев, все только посмеивались и зубоскалили.

Что с нами происходит? Откуда эта ошеломляющая дикость? Как удалось нам воспитать в себе повсеместно запредельный цинизм, редкостное хамство и вопиющее равнодушие к человеческой жизни? Это даже нельзя назвать зверством, потому что звери не поступают так со своими сородичами.

А может быть, мы ничего и не воспитывали в себе, может, все это сидело в нас всегда? Но если так, то почему именно сейчас все эти чудовищные качества стали руководить нами, нашими поступками? Я задаю эти вопросы и себе, и вам, читающим эти строки. Что с нами? Что с нами? Что с нами?..

Не вовремя и некстати

На днях в Оренбургской области, в Пономаревском районе, случилась беда. На дороге возле дома № 50 в селе Нижние Кузлы нашли выброшенного замерзшего новорожденного мальчика. Никто не мог поверить в случившееся. Как можно в двадцатиградусный мороз выкинуть на дорогу только что родившегося ребенка?! Да еще практически голенького?! В село нагрянули куча следователей, оперативников. У 400 человек были взяты пробы ДНК, чтобы найти мать или отца - извергов. Проверили каждый дом, всех поименно, проверили родственников сельчан, даже тех, кто приезжал к знакомым в гости, вообще всех, кто заглядывал в село хотя бы на час. Следователи работали день и ночь.

В конце концов вышли на "матерую преступницу" - девушку-отличницу, приехавшую в гости к маме на каникулы (мама, кстати, в свое время работала в системе образования). Прекрасная, уважаемая семья, воспитанные, умные дети.

- Почему ты его выбросила именно на дорогу? - спросили девушку следователи. - Можно же было, в конце концов, подкинуть на крыльцо. Его бы нашли, он бы остался жив.

- А зачем ему оставаться живым? - не поняла та. - Он родился не вовремя и некстати. Ему только на дороге место.

Когда верстался номер

В Перми, в автобусе N 77, кондуктор в кровь исцарапала лицо пожилой женщине. Та забыла дома пенсионное удостоверение. Кондуктор наотрез отказалась давать ей билет по проездному, накинулась на нее с криками и стала бить женщину по лицу. После чего попыталась выставить плачущую пассажирку из автобуса.

Комментарий

Фото: РИА Новости

Протоиерей Михаил Потокин, Председатель Комиссии по церковному социальному служению при Епархиальном совете города Москвы, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево:

- Крайне тревожная ситуация! Во-первых, она показывает недостаток сострадания, которое определяет в нас степень человечности и отсутствие которого легко переходит в обыкновенный фашизм. Во-вторых, она свидетельствует, что мы недалеко ушли от своего советского прошлого, в котором общественное было важнее личного и действовало правило "семеро одного не ждут". Для христианина человек - высшая ценность, его душа дороже всего мира. Достаточно представить, что такое может случиться с теми, кто нам дорог, а затем задуматься о том, что в нашей жизни не должно быть "чужих", если мы не хотим остаться в одиночестве. Нельзя скатываться в бездну. Надо остановиться!

Мнение

Фото: РИА Новости

Владимир Познер, телеведущий, журналист, писатель:

- Когда мне позвонили из "Российской газеты" и попросили прокомментировать факт, что в России стали выкидывать немощных и больных людей из маршруток и автобусов, я решил, что это какая-то очередная журналистская утка. Такого просто не может быть! Но когда сам покопался в интернете - не поверил своим глазам. Подобных случаев множество! Есть совершенно вопиющие! Например, в Мурманске, когда мужчину, потерявшего сознание, положили в снег и уехали. Или на Кубани выкинули из маршрутки пожилую женщину с инсультом.

Если бы речь шла о единичных случаях, следовало бы, конечно, тех, кто совершил это, немедленно привлечь к суду и сурово наказать. Прибавив, как в доброе советское время, что это "нетипично". Но дело-то все в том, что выбрасывать стариков и больных становится типичным!

Что с нами происходит?! В чем причины этой все возрастающей агрессии людей?! Что не так?!!

Это важнейшие вопросы, они требуют точного ответа. Но никакого ответа не будет, пока проблема не будет признана, а не отнесена к категории "нетипичных" явлений.