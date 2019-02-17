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17.02.2019 23:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сберечь рыбу

В Карелии замсекретаря Совбеза призвал рационально использовать природные ресурсы
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(7793)
В Карелии недостаточное внимание уделяют вопросам охраны и восстановления популяции ценной рыбы кумжи на территории Лоухского и других районов. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

На берегах озер, где и водится кумжа, построено множество гостевых домов, в которые приезжают любители-рыболовы. С одной стороны, это хорошо. Люди путешествуют и, как следствие, оставляют деньги в регионе. А с другой - эти объекты не включены в систему организованного туризма. А они должны иметь подобный статус, предоставлять рабочие места жителям, приносить доход в бюджет, а самое главное - способствовать рациональному использованию водных биоресурсов.

Фото: @RussiaActually
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- Нужно организовать лицензионный лов ценной рыбы в Карелии, который активно используется в других регионах. Там ловят по путевкам на специальных участках, - отметил заместитель секретаря Совбеза.

В другом северном районе Карелии - Беломорском - Нургалиев проинспектировал ход строительства нового защитного павильона над объектом культурного наследия "Бесовы следки" и создание музея "Штаб Карельского фронта". Здесь тоже есть проблемы: возникли сложности с установкой павильона. Кроме того, рядом находится гидроэлектростанция с особой охранной зоной.

Что касается реконструкции музея Карельского фронта, то есть опасение, что ее не успеют сделать вовремя. Как считает Нургалиев, создается впечатление, что у рабочей группы нет четкой концепции и согласованности. А времени осталось немного - всего полтора года...

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