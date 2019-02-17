Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области местную жительницу, которая организовала сбор и перевод денег членам террористических организаций.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержанная оказалась одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". В отношении нее Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. По данным спецслужбы, сбором денег для террористов она занималась в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, общая сумма собранных средств составила не менее 1 миллиона рублей.

По данным СКР, с 2016 года было переведено более 38 млн рублей для воюющих в Сирии боевиков

Кроме того, по данным ФСБ, задержанная намеревалась выехать в Сирию для совершения диверсионно-террористического акта. Как отметили в ЦОС, задержанная в закрытых чатах мессенджера Telegram размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые потом переводила объявленному в международный розыск Абу Умару Саситлинскому. Также, по данным спецслужбы, задержанная распространяла аудио- и видеоматериалы экстремистской направленности, оправдывала терроризм, инструктировала участников группы о неукоснительном соблюдении мер конспирации.

Во время обысков по месту жительства задержанной были обнаружены экстремистская литература, платежные карты, несколько мобильных телефонов с приложениями для удаленного управления банковскими счетами. В поле зрения органов безопасности женщина попала в 2018 году, когда в Москве и Томской области были задержаны несколько человек, подозреваемых в финансировании терроризма. Как отметили в спецслужбе, именно Абу Умар Саситлинский под видом благотворительности организовал широко разветвленную законспирированную сеть финансовой поддержки террористов.

Злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платежных систем в соцсетях и чатах интернет-мессенджеров, где велась массированная идеологическая обработка пользователей. По данным ФСБ, фонды, организованные Саситлинским, под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам получали, обналичивали и передавали собранные деньги террористам. Всего боевикам с 2016 года перевели более 38 млн рублей.