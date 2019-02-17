В Туапсе неизвестные напали на редактора городской газеты

Полиция, по информации пресс-службы главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю, начала проверку инцидента с нападением на редактора туапсинской городской газеты "Ваш голос" Дмитрия Косенко. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Это происшествие случилось накануне ночью. Как сообщается на странице газеты в "ВКонтакте", "нападение произошло в сквере возле гостиницы "Каравелла", когда он возвращался с работы. С переломами и ушибами различной тяжести Дмитрий госпитализирован в больницу".

В материале, который был опубликован на сайте газеты, говорится, что "тяжесть нанесенного вреда здоровью определит судебно-медицинский эксперт. Полиция в настоящее время по данному факту проводит проверку и ведет поиск нападавших". А также приводится мнение самого Дмитрия Косенко по поводу этого случая: "Считаю, что это нападение связано с моей профессиональной деятельностью".