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17.02.2019 08:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе неизвестные напали на редактора городской газеты

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Полиция, по информации пресс-службы главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю, начала проверку инцидента с нападением на редактора туапсинской городской газеты "Ваш голос" Дмитрия Косенко. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Это происшествие случилось накануне ночью. Как сообщается на странице газеты в "ВКонтакте", "нападение произошло в сквере возле гостиницы "Каравелла", когда он возвращался с работы. С переломами и ушибами различной тяжести Дмитрий госпитализирован в больницу".

В материале, который был опубликован на сайте газеты, говорится, что "тяжесть нанесенного вреда здоровью определит судебно-медицинский эксперт. Полиция в настоящее время по данному факту проводит проверку и ведет поиск нападавших". А также приводится мнение самого  Дмитрия Косенко по поводу этого случая: "Считаю, что это нападение связано с моей профессиональной деятельностью".

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