Ваню Фокина встречал и поздравлял с днем рождения весь Магнитогорск

Самолет, на котором из Москвы после месяца и двух недель лечения возвращались домой Ваня Фокин и его мать Ольга, приземлился в аэропорту Магнитогорска ровно в 5.50 утра. Но, несмотря на ранний час, в зале ожидания уже было многолюдно: маму и чудом выжившего после взрыва малыша встречал отец Евгений, представители администрации города, сотрудники МЧС, журналисты и просто горожане, все это время болевшие за Ванечку.

Больше всех, конечно, переживал отец. В ночь перед взрывом он находился на работе. И когда вернулся домой, ни квартиры, ни подъезда дома уже не было. А когда Ваню спецбортом отправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Евгению пришлось остаться дома со старшим сыном Димой, которому сейчас три с половиной года.

После томительных минут ожидания двери служебного помещения зоны прилета наконец открылись, и в зал ожидания, вкатив перед собой прогулочную коляску, вышла Ольга Фокина.

Поцеловав жену, Евгений взял из коляски задремавшего малыша, развернул к себе и приподнял. Ваня посмотрел на папу, на цветы, на огромного плюшевого медведя, на десятки слепящих вспышками фото- и видеооператоров, собравшихся здесь ради него, и... зашелся громким плачем! Видимо, царящее вокруг столпотворение ему очень не понравилось.

- Перелет был нормальным, - рассказала Ольга. - Ваня даже немного поспал. Пассажиры нас узнавали, поздравляли с выздоровлением. А сейчас, наверное, сын испугался. Здесь столько незнакомых лиц!

...В субботу, 16 февраля, у Ванечки был день рождения - ему исполнился годик. Корреспонденты "РГ", конечно, поинтересовались, что подарить семье на праздник.

- Только не игрушку, их Ване в последнее время уже полквартиры надарили, - рассказал Евгений. - Мы будем рады всему, но если хотите подарить что-то нужное, то лучше - пылесос. В старой квартире у нас был, но теперь он потерян, как и все бытовые вещи.

Идея и правда хорошая! Как установили врачи, во время 35-часового пребывания под завалами дома маленький Ваня ел пыль и известку. Так пусть в его новой квартире всегда будет чисто и уютно!

Однако новую, полученную от государства квартиру Евгений к приезду жены и сына обустроить еще не успел. Как следствие, сейчас семья временно проживает в квартире родителей Ольги.

На следующий день просим выбрать в магазине самый хороший пылесос и, получив рекомендацию "сами бы такой взяли", направляемся с ним к Фокиным. И едва входим в квартиру на первом этаже хрущевки, как раздается знакомый плач - похоже, опять разбудили Ванечку. Как выясняется, у Вани и Димы сейчас тихий час. Ольга скрывается за дверью в комнате, малыш успокаивается.

...Ольга закончила медицинское училище в Магнитогорске, семь лет отработала фельдшером на "скорой", ей 31 год. Евгению 36 лет, он машинист локомотива на градообразующем комбинате Магнитогорска. Поэтому часто работает в ночную смену. Вот и после возвращения Ольги с Ванечкой вышел работать в ночь.

Поинтересовавшись, как самочувствие именинника, узнаем, что малыш начал привыкать к новой обстановке, становится спокойнее и уже лучше спит.

- Сейчас надо сделать перерыв после лечения, - рассказывает Ольга. - А потом будет массаж, общий и с акцентом на ножку - главное, чтобы она окрепла. Следом пойдет ЛФК, и, надеемся, это все, что нам придется делать. Врачи считают, что последствий этой травмы у Вани не будет.

- Сегодня же день рождения у парня. Как будете отмечать? - интересуемся мы.

- Тихо, - говорит Евгений, - хватит шума, пусть привыкает, а Оля - отдыхает.

- Ну тогда поздравьте Ваню от нас, журналистов и читателей "Российской газеты". Здоровья вашим сыновьям, любви и радости всей семье!