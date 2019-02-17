Лидеры России и Белоруссии договорились создавать лучшие условия для будущего своих стран

Москва и Минск проанализировали все то, что было сделано за последние 20 лет - с момента подписания Союзного договора. Ревизия отношений коснулась самых разных сфер: экономики, финансов, промышленности, спорта, культуры и образования. Этим вопросам были посвящены переговоры Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, которые проходили в Сочи три дня подряд.

С 13 по 15 февраля главы государств успели провести двусторонние встречи, совещания с участием министров двух стран, покататься на лыжах и сыграть в хоккей.

На итоговой встрече с журналистами оба президента положительно оценили итоги такой работы. По словам Путина, целью встреч было сверить часы по интеграционной повестке, ЕАЭС, Союзному государству, посоветоваться с коллегами-министрами из разных сфер деятельности. "А потом определиться вместе с Александром Григорьевичем, что считаем наиболее важным и перспективным", - пояснил он. Российский президент также напомнил, что в декабре этого года исполнится 20 лет Союзному договору. "Что-то перестало быть актуальным вообще из того, что планировалось Союзным договором 1999 года. Что-то перестало быть актуальным сегодня, а что-то, наоборот, приобретает дополнительную динамику и является чрезвычайно важным", - пояснил он необходимость анализа документа.

Александр Лукашенко также констатировал, что в ходе встреч было поднято много важных проблем, которым раньше не уделялось достаточно времени. "Все больше - и президент России об этом говорил, и я - говорим о финансах, экономике, промышленности, о поставках, экспорте, импорте, и меньше занимались вопросами гуманитарного сотрудничества", - пояснил Лукашенко. "Вот я сегодня признался, послушав российских и белорусских министров (на совещании по гуманитарным вопросам. - "РГ"), что я далеко не все знаю, что происходит у нас совместно в культуре, спорте - спорт чутьчуть больше, это на виду, - в образовании и так далее. Огромный пласт подняли россияне и белорусы, сотрудничая по этим направлениям", - подчеркнул белорусский президент.

По словам обоих лидеров, совместное совещание по гуманитарным вопросам сотрудничества, которое прошло в пятницу, имело принципиальное значение с точки зрения погружения в актуальную повестку друг друга по всем направлениям. "Прежде чем делать серьезные шаги - развитие Союзного государства и так далее, - мы это должны как президенты не только знать, но и впитать в себя, чтоб мы были в этом убеждены", - пояснил Лукашенко.

В рамках Союзного государства нужно создавать лучшие условия для будущего России и Беларуси

Совещание проходило в образовательном центре "Сириус", и перед ним оба лидера прошлись по классам, где ребята рассказали им о проектах, которые они осуществляют в рамках обучения: например, в области генной инженерии, информационных технологий. Позже уже на совещании Лукашенко заявил, что в Беларуси также будет открыт технопарк по образцу "Сириуса". "Россия прошла очень важный и очень интересный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно, никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее", - пояснил он.

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул необходимость гуманитарного сотрудничества для развития российско-белорусских отношений. По его словам, это "чрезвычайно важное направление, которое лежит в основе развития сегодняшнего мира вообще и наших стран в частности".

В ходе совещания министр науки и высшего образования Михаил Котюков предложил обдумать вопрос об открытии в Минске центра приема ЕГЭ и в Москве центра тестирования. Министр культуры Владимир Мединский призвал проводить гастроли российской и белорусской "попсы, молодежной музыки, вплоть до рэпа" по регионам двух стран. "Приезжают куда? На "Славянский базар" в Минск. Мы вместе с посольством, хорошая очень идея у посольства, немного это простимулируем дополнительно, пусть они поедут во все регионы. Они ведь пользуются успехом", - пояснил свою идею Мединский. В свою очередь министр спорта России Павел Колобков сообщил, что белорусские футболисты с сезона-2019/20 больше не будут считаться легионерами в чемпионате России. "Очень важное направление - сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан", - сказал он.

Но несмотря на широкую гуманитарную повестку в переговорах двух лидеров, журналистов больше всего интересовал вопрос налогового маневра - удалось ли президентам двух стран прийти к соглашению. Напомним, что налоговый маневр в нефтяной сфере, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, - один из спорных вопросов для России и Беларуси. Но Лукашенко заявил, что за три дня о налоговом маневре не было сказано ни слова. "Не маневрами только живы люди", - заметил он и пояснил, что кроме этого вопроса есть еще много проблем, "которые, кроме нас (с российским президентом. - "РГ"), никто не решит". "По крайней мере толчок к этому должны были дать мы", - констатировал он.

"Мы откровенно друг другу говорим о том, что мы же не вечные, мы когдато уйдем. Что оставим нашим детям, как они продолжат нашу политику - это тоже нас как политиков не может не волновать", - рассказал Лукашенко о вопросах более важных, по его мнению, чем налоговый маневр.

Один из журналистов задал вопрос Лукашенко о том, нет ли у него опасений относительно суверенитета Беларуси в связи с перспективой развития Союзного государства. "Слушайте, зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Беларуси? Это икона, это святое", - отреагировал белорусский президент. При этом он заверил, что "мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы". "Мы и завтра можем объединиться вдвоем (с Владимиром Путиным. - "РГ"), у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?" - заявил Лукашенко.

Владимир Путин также высказался по поводу суверенитета стран и их независимости. По его мнению, это очень близкие понятия. "Полностью независимых государств в мире не существует. Все, хоть большие и малые страны. Современный мир - это мир взаимозависимостей", - сказал российский президент. Он привел в пример зависимые отношения европейских стран с Вашингтоном. "Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают, - заявил он журналистам. - Где их суверенитет?"

Путин указал и на такие организации, как Европарламент и НАТО: в них европейцы вложили часть своего суверенитета. "Там Европарламент принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик", - привел аргумент президент России.

Путин также рассказал о Евразийском экономическом союзе. "И часть суверенитета, часть нашей независимости мы туда передали, сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности, каждой из наших стран", - пояснил он.

В заключение Путин сказал, что в рамках Союзного государства нужно создавать лучшие условия для будущего России и Беларуси. "Здесь мы тоже должны в спокойном режиме, деловом, дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам, народам", - отметил он. Трехдневный визит Александра Лукашенко в Сочи закончился игрой в хоккей с Владимиром Путиным. Команда, в которой были лидеры - "Тигры", - выиграла у "Медведей" со счетом 16:1. Причем семь шайб забил сам Владимир Путин.