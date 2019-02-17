Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении

Наземный сегмент российской Системы предупреждения о ракетном нападении фактически модернизирован. Это особенно важно в свете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" он отметил, что этой стратегической системе в последние годы уделялось повышенное внимание со стороны и руководства страны, и Министерства обороны.

Среди конкретных мероприятий генерал назвал создание сплошного периферийного радиолокационного поля - после того, как в 2018 году были поставлены на боевое дежурство три новые радиолокационные станции в Енисейске, Барнауле и Орске. Прежде в этом поле "имелись определенные разрывы в связи с тем, что Советский Союз распался, часть средств осталась на территории независимых государств бывшего СССР". В результате систему пришлось во многом создавать заново.

Игорь Морозов отметил, что осталось в течение нескольких лет осуществить незначительную замену устаревших локаторов на некоторых станциях. В то же время "процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будет продолжаться постоянно", - цитирует генерала РИА Новости.