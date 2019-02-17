Россиянки обыграли украинок в матче за "бронзу" ЧЕ по мини-футболу

Женская сборная России по мини-футболу завоевала "бронзу" чемпионата Европы в Португалии.

В игре за третье место россиянки одолели украинок в серии послематчевых пенальти - 3:2. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

В финале сегодня встречаются хозяйки турнира и испанки.

По мнению почетного президента Ассоциации мини-футбола России Семена Андреева, наша команда достойно выступила на турнире, который проводится под эгидой УЕФА.

"Несмотря на то что украинкам удалось сравнять счет после первого тайма, наши девчонки все же были посильнее. Мы больше атаковали, больше держали мяч, моментов у нас было больше, да и тактически играли поинтереснее", - приводит ТАСС его слова.

"Наверно, поэтому и по пенальти нам повезло больше. Это заслуженная победа", - сказал он, подчеркнув, что игра прошла в дружеской атмосфере.