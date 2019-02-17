Российский боец Минаков потерпел первое поражение в карьере

Виталий Минаков уступил по очкам во встрече с французом Шейком Конго на турнире Bellator 216 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). По итогам трех раундов все судьи отдали победу Конго - 30:27, 29:28, 29:28.

Для Минакова это поражение стало первым в профессиональной карьере при 21 победе (12 нокаутом). До поединка с Конго россиянин в последний раз выступил в рамках Bellator в апреле 2014 года. Тогда он одолел Конго, после чего проводил бои в Fight Nights Global. Улучшенное соглашение с Bellator Виталий заключил в конце августа прошлого года.

Что касается Конго, то он одержал 30-ю победу в карьере (14 нокаутом) и потерпел десять поражений. Одолев Минакова, француз стал претендентом на титул Bellator в тяжелом весе. Им сейчас владеет американец Райан Бейдер.