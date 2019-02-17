Семье Франко запретили перезахоронить его тело в кафедральном соборе Мадрида

Правительство Испании запретило потомкам диктатора Франсиско Франко (1892-1975) перезахоронить тело своего предка в склепе в кафедральном соборе Мадрида Альмудена. Как заявила министр юстиции пиренейского королевства Долорес Дельгадо, они должны выбрать иное место, или этим вопросом займутся власти страны, в пятницу принявшие окончательное решение об эксгумации каудильо.

По ее словам, Альмудена не может стать местом упокоения Франко из-за возможных "проблем с обеспечением общественного порядка". В кабмине опасаются, что кафедральный собор станет "местом поклонения диктатору", каким сейчас является мемориальный комплекс "Долина павших". Оставить тело каудильо в нынешней гробнице власти страны не хотят, поскольку в "Долине павших", по их мнению, "не может быть похоронен тот, кто не является жертвой Гражданкой войны 1936-1939 годов".

Семье Франко предоставили время до начала марта, чтобы определиться с местом новой могилы. "Если нет соглашения с семьей, правительство оставляет за собой решение, где будут похоронены останки Франко", - подчеркнула Дельгадо.

Как ранее рассказал в беседе с "РГ" адвокат Луис Фелипе Утрера-Молина, представляющий интересы потомков Франко, они не намерены мириться с решением Мадрида и планируют подать жалобу в Верховный суд страны. По его словам, "согласно существующим законам, разрешение на проведение эксгумации могут дать только родственники покойного", к тому же властям надо заручиться поддержкой бенедиктинского монастыря, введении которого находится "Долина павших". Кроме того, закон предоставляет им два месяца на то, чтобы подать апелляцию, а вовсе не 15 дней, выделенных правительством.

Что касается места нового захоронения, если Верховный суд все-таки встанет на сторону официального Мадрида, то семья Франко не рассматривала иных вариантов кроме Альмудены, поскольку только там имеет место в частной собственности.